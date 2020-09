David Trueba trae su última película a Multicines Odeón Parque Astur

David Trueba estará este jueves día 24 en los Multicines Odeón de Parque Asturpara presentar su última película “A este lado del mundo”, estrenada en el Festival de Málaga. El film se centra en un joven ingeniero al que despiden de su empresa en Madrid a la vez que le proponen un nuevo trabajo que le lleva a Melilla. El nuevo encargo es modificar las vallas fronterizas para eliminar las “concertinas”. Hemos charlado con el director en el MEDIODÍA Cope y nos ha facilitado detalles de la película. El rodaje se realizó en Melilla, una ciudad que expresa por si misma muchas contradicciones con ambientes muy particulares y en ocasiones pseudomarginales. Trueba la califica como “película de guerrilla” porque se ha hecho en lugares reales, con un equipo pequeño que interactuaba con actores no profesionales. Lo que ha querido plantear es lo que pensamos sobre la inmigración, hasta que punto la necesitamos o la repudiamos. Explica que a menudo pensamos que todo lo que nos sucede, lo bueno y lo malo, los problemas y las soluciones, vienen desde arriba, cuando en realidad si todos hiciésemos bien nuestro trabajo seriamos capaces de cambiar muchas cosas en el mundo. Considera que debemos plantearnos lo que está mal para no olvidarnos de las personas que no han tenido nuestras posibilidades con las que tenemos que ser acogedores.

Tras la proyección tendrá lugar en los Multicines Odeón Parque Astur una charla coloquio con la presencia del propio director.

