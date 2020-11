El taxi en Avilés sin viajeros ni ayudas

El sector del taxi en Avilés está pasando por uno de sus peores momentos. Marcos Álvarez, presidente de Radio Taxi Avilés, nos ha contado en HERRERA en Cope comoL están viviendo la nueva situación de cierre decretado por el Principado para intentar frenar la expansión del coronavirus. Las calles están vacías y no hay clientes. Después del primer confinamiento el sector vivió un espejismo en Agosto a pesar de que nos quedamos sin fiestas y ambiente nocturno que es lo que da vidilla. Marcos apunta que, cuando la actividad empezaba a volver a la normalidad, nos encontramos con este cierre, consultas médicas bajo mínimos, hostelería y comercio con la persiana bajada, cierre perimetral que impide transportar viajeros a los municipios vecinos y toque de queda adelantado a las 22:00 horas.

Hace unos días desde su cooperativa se planteó un calendario laboral que aumentase a tres los días de descanso y permitiese un reparto equitativo de los coches en las calles pero no hubo acuerdo con la otra cooperativa que opera en la ciudad. Así las cosas Álvarez nos cuenta que lo que sacan en limpio no llega a 5 euros la hora y tienen que seguir pagando todos los gastos de mantenimiento de su vehículo y todos los impuestos. Sobre posibles ayudas municipales a las que acudir dice que las que se han puesto en marcha, hasta ahora, tienen como requisito tener un local abierto y por lo tanto ellos se quedan fuera. Son 140 familias las que viven directamente del taxi en Avilés y muchas están ya pasando apuros. Añade Marcos Álvarez que no es agradable ver a compañeros, hosteleros o gente que tiene que cerrar sus negocios porque este es “un palo muy duro” para la sociedad avilesina después de los que estamos llevando últimamente con los problemas con la industria.

Aquí puedes escuchar la entrevista.