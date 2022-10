Juan Mayorga, en COPE: "Reconocimientos como este me animan a trabajar más y mejor"

Juan Mayorga recoge, este viernes, el Premio Princesa de las Letras 2022 en el Teatro Campoamor de Oviedo, pero antes ha participado en el programa especial de COPE Asturias, desde el hotel de la Reconquista, con motivo de los galardones.

"Recibo el premio como un premio muy especial, porque viene de Asturias que siempre es cariñosa y afectuosa conmigo. Aunque creo que, con este premio, se señala no tanto mi trabajo como el trabajo de los escritores dramáticos, esa literatura que nace con vocación de reunión, y el teatro", ha explicado.

Mayorga, además, aventura una larga carrera por delante: "Reconocimientos como este me animan a trabajar más y mejor. Por un lado, me siento limitado, pero soy ambicioso y eso me lleva a continuar escribiendo. De hecho, en el avión que me traía desde Madrid a Asturias, estuve revisando mi obra 'La Colección' para leerla en Avilés, y decidí cambiar el final".

Su deseo de escribir y re-escribir abre las puertas a nuevos textos que, incluso, podrían nacer en el entorno de los Premios Princesa: "Las historias están a la vuelta de la esquina, esperándote. Por ejemplo, yo venía desde Barajas a Asturias y no pudimos aterrizar por el viento; finalmente tuve que venir en coche; y solo las cosas que me sucedieron en ese inesperado viaje, hubiesen dado para muchas obras", ha contado.