Dolores Escudero, Jefa de la UCI del HUCA: Nadie esta preparado para algo así

La Jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), la doctora Dolores Escudero, ha estado este jueves en Herrera en COPE Asturias para analizar la evolución de la epidemia del coronavirus en el Principado.

El primer mensaje es positivo: en Asturias la red sanitaria es fuerte y aún hay camas disponibles en los hospitales y las Unidades de Cuidados Intensivos. La doctora Escudero es optimista, aunque no se atreve a descartar un colapso como el que están viviendo en otras comunidades. “Si soy sincera, no se sí el sistema se va colapsar o no. Creo que ningún sistema sanitario mundial está preparado para la envergadura de una pandemia de esta categoría”

A la espera de como evolucione la situación, de momento en el HUCA hay respiradores y equipos de protección suficientes, se ha reorganizado el personal y todo el equipo de la UCI del HUCA, desde limpiadoras a médicos pasando por enfermeras o auxiliares, mantiene el ánimo. “Asumimos nuestra responsabilidad y estamos con muchas ganas de trabajar y todavía con entusiasmo. No tenemos síntomas de fatiga, de momento, a pesar de las largas jornadas”

Están acostumbrados a lidiar con situaciones difíciles, aunque la doctora Escudero reconoce que la factura emocional es elevada. “Tenemos mucho contacto frecuente con la vida y la muerte, pero nunca hemos tenido una experiencia como ésta. Cada uno lo lleva como puede, hay que resistir”

Dolores Escudero manda también un mensaje de tranquilidad y esperanza a las familias de los pacientes en cuidados intensivos. La mayoría están sedados y deberán de pasar allí entre tres y cuatro semanas, pero hay luz al final del túnel. Ya son varios los que han conseguido salir curados y esta crisis, asegura, la vamos a superar.

