Alfredo Canteli sobre el plan energético: "me opongo a las dictaduras"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, habla en COPE Asturias alto y claro a cuenta del plan de ahorro energético aprobado por el Gobiernode Pedro Sánchez que tanta polémica está provocando. El regidor ovetense señala que "no discuto en ningún caso que haya que ahorrar energía porque está escasa, para eso no hace falta ser un gran economista o un gran político, pero creo que una vez más, y al igual que ocurrió durante la pandemia se están tomando decisiones precipitadas". Canteli muestra su disgusto con este plan porque no piensa en la hostelería, el comercio y la seguridad de los ciudadanos. Es partidario de sensiblizar a la gente para que "todos podamos ahorrar en la medida de las posibilidades de cada uno, porque hay sitios donde es imposible mantener 27 grados de temperatura mínima, y hay comercios que tienen que tener encendida la iluminación de sus escaparates para poder vender al día siguiente, por no hablar de la hostelería, que necesita vida para poder servir cenas"

Preguntado sobre ¿qué hará el Ayuntamiento de Oviedo?,Alfredo Canteli declara que "iremos viendo pero mi oposición a las dictaduras, y esto es una dictadura plena es constante". El alcalde de Oviedo tiene claro que la ciudadanía es madura e inteligente para ver un problemaque afecta directamente a su bolsillo, con lo que "sensibilizando a la gente se obtendrían mejores resultados, la gente estaría más contenta y la economía seguiría funcionando. Se pregunta además Canteli si el Gobierno central está haciendo algo por su parte para consumir menos energía: "me gustaría saber como están los despachos de los ministros, a ver si están a 27 grados, yo en mi despacho no tengo aire acondicionado, por lo que tengo que abrir las ventanas, así que dudo mucho que esa norma se vaya a aplicar a todos los niveles.