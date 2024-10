Una sidrería de Gijón recibe la visita de Eva Longoria y sorprende a la actriz con uno de los platos más tradicionales de Asturias: ni fabada ni cachopo

Eva Longoria siempre presume de Asturias. A pesar de que es estadounidense, siempre ha hecho gala de sus orígenes mexicanos y españoles. Concretamente, de Longoria, un pueblo del occidente de Asturias que ha dado el apellido a la familia de esta actriz y directora de cine y televisión, que saltó a la fama gracias a su papel protagonista en la serie 'Mujeres Desesperadas'.

Por eso, no es de extrañar que, en las grabaciones de la serie 'Searching for Spain' para la CNN (ya había rodado 'Searching for México'), Longoria haya marcado Asturias entre los lugares a visitar. "Estoy emocionada de explorar mis propios vínculos con esta región", dijo en la presentación del programa, que se emitirá en 2025.

En el Principado, al que ha regresado dos años después (en noviembre de 2022 recogió, en Oviedo, la medalla del Real Cuerpo de la Nobleza de Asturias, está visitando varios lugares: ha estado en Covadonga, donde visitó la Santa Cueva, y en otros lugares del oriente y occidente asturiano.

Pescadores, sidra, fabada...

En este recorrido, tratándose de un programa gastronómico, no ha dejado pasar la oportunidad de compartir parte de una jornada de trabajo con pescadores del puerto de Viavélez. También ha escanciado unos 'culinos' de sidra y comido fabada junto al artista local Rodrigo Cuevas... y ha visitado Gijón.

Instagram Eva Longoria Eva Longoria, junto a una amiga, con la Santa Cueva de Covadonga al fondo

Eva Longoria ha acudido, junto a todo su equipo de rodaje, a la sidrería La Galana, situada en plena Plaza Mayor de la ciudad. Allí, entre la clientela habitual y los camareros, han probado varios platos típicos del Principado, como el queso Gamonéu, el pastel de cabracho y una de las recetas más tradicionales de la cocina asturiana: tortos de maíz con picadillo.

¿Cómo hacer un torto de maíz asturiano?

Para hacer tortos de maíz, solo hace falta agua templada y harina de maíz, además de la sal, el aceite para freírlos... y el picadillo (o huevos fritos) para acompañarlos. Una vez mezclados los ingredientes, se hacen bolas y se aplastan, antes de freírlos. Aunque su origen es previo, se hicieron muy habituales tras la Guerra Civil debido a que era un plato barato, saciante y sencillo de elaborar.