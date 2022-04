¿Quién es la polémica alcaldesa de Gijón? Su relación con el Oviedo, la prohibición taurina y el lío con Rusia

La alcaldesa de Gijón, Ana González, lleva protagonizadas varias polémicas en su breve (pero intenso) mandato. Entre ellas, destacan el discurso que pronunció durante la Federación Socialista Asturiana. La regidora aseguró en un vídeo que ella sigue creyendo que los hombres son seres humanos y no animales, que "son racionales y no pura explosión fisiológica descontrolada". Esas imágenes, que se difundían rápidamente a través de redes sociales, adquirieron rápidamente el matiz de viral por los términos empleados para referirse al género masculino.

González explicó que esto se trataba de un ataque que se había efectuado "por envidia, si no no lo puedo entender. Lo que me sorprende es la mentira y la maldad, que haya personas o partidos que crean que los objetivos políticos se consiguen a través de la manipulación y la mentira", llegó a afirmar la alcaldesa. Además, aseguró que impondría "la racionalidad” y esta polémica será “como el estallido de un cohete”, ya que se ve que es una manipulación de una intervención mucho más larga en la que ella defiende los derechos humanos. A su juicio, es ahí donde radicaba el problema ya que hay gente y partidos “que están en contra de los derechos humanos” que consideraban que están reservados a unas pocas personas.

Marcos Martín, de COPE Asturias, ha realizado un repaso de las diferentes polémicas en las que se ha visto envuelta la alcaldesa. Hace un mes, con motivo de la invasión de Ucrania, se puso en cuestión el hermanamiento de Gijón con una ciudad rusa donde Putin tiene una base naval militar, Novorossiysk, y cuyo alcalde apoya el ataque armado. La alcaldesa se negó entonces a romper lazos con Novorossiysk cuyo hermanamiento data de 1986. González aseguró que en su opinión "no sería bueno" mientras hacía un llamamiento a "no sobreactuar y centrar nuestro esfuerzo en conseguir recursos, sobre todo económicos para ayudar a las ONG que están trabajando allí y atender a los ucranianos que vengan como refugiados".









Atrás queda su decisión de acabar con la feria taurina de Begoña. Aunque no se olvida. El motivo: Feminista y Nigeriano. Dos toros que Morante de la Puebla lidió en la plaza gijonesa. Ana González se mantuvo firme para prohibir las corridas de toros en una medida que llegó a ser noticia hasta en la prensa alemana. "Tiene que ver con la propia evolución de la ciudadanía gijonesa que ya no aceptan ciertas cosas. Estamos en un tema en el que hay dos posiciones. Ahora atendemos a las personas que dicen no a los toros".

En los poco más de dos años de mandato, en clave local ha aprobado un reglamento para desvincular las fiestas religiosas de la ciudad a pesar de que el 60% de los participantes en la consulta ciudadana votó en contra. Además, se viralizó un carnet de abonada del Real Oviedo con su nombre, el eterno rival del Sporting de Gijón.

Ella aseguró que había sido falsificado y que se había hecho ese montaje con el objetivo de desacreditarla y que ella no es socia de ningún equipo porque no es futbolera. Lamentó que "personas que recurren a estos métodos, como mentir y falsificar, pretendan tener alguna opción dentro de una institución pública".

Curiosamente, realizó estas declaraciones antes de la visita a las instalaciones del Museo del Real Sporting de Gijón en el Estadio Municipal de El Molinón, un "claro icono de la ciudad".

Y, otra de sus sonadas decisiones al frente de la ciudad de Gijón. La peatonalización del paseo paralelo a la playa de San Lorenzo, una de las principales arterias de la ciudad. En contra también de los vecinos. Una juez, de hecho, ha declarado ilegal esa peatonalización. La alcaldesa indicó (en pleno apogeo de la pandemia) que las obras de peatonalización pretendían generar "espacios agradables para estar, para caminar y para encontrarnos manteniendo la distancia de seguridad ante la posible propagación de un virus tan contagioso como el SARS-CoV-2".