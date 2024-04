Un perro se escapa de casa en Gijón y ataca a 6 personas: la Policía ha detenido a su dueño

La Policía Nacional ha detenido al propietario de un perro, cruce de pitbull y pastor alemán, que ha atacado a seis personas en el último mes. Ha ocurrido en el barrio de Tremañes, en Gijón. Allí se encuentra la finca en la que se encuentra el can, que no tiene un cierre adecuado, por lo que el animal no encontraba mucha dificultad para escapar de la parcela. De hecho, ocurrió en tres ocasiones el pasado mes de marzo.

En sus escapadas, el perro atacó a seis personas. La más grave de ellas ocurrió el pasado 16 de marzo, cuando se abalanzó sobre una 'runner' que entrenaba en la zona. Le mordió en varias partes del cuerpo, causándole heridas graves en el brazo, necesitando intervención quirúrgica e ingreso hospitalario.

Más agresiones

Este es el motivo por el que su propietario, de 29 años, ha sido detenido y acusado de un delito de lesiones por imprudencia grave. Pero el animal también atacó a un hombre, que pasaba en ese momento por la zona, y fue a socorrer a la deportista. Antes, había atacado a otras 4 personas.

Perro peligroso.P.



En Gijón, hay cerca de 1.500 perros inscritos y catalogados como potencialmente peligrosos. Y la Policía Local ha reforzado los controles tras los últimos ataques en la ciudad. Al de la corredora de Tremañes, se suma el ataque de un American Staffordshire a sus dueños, en febrero; y al mordisco que otro can le pegó en la pierna a un magistrado de la Audiencia Provincial cuando salía del Palacio de Justicia de Gijón en septiembre de 2023.

Coche de la Policía Local de Gijón.Europa Press



En lo que llevamos de año, agentes de la Policía Local han denunciado a 14 propietarios por no tener en regla la documentación de sus perros potencialmente peligrosos; y a otras 70 personas que iban, por la calle, con el perro suelto y sin correa.

¿Por qué hay más perros potencialmente peligrosos?

El incremento de perros potencialmente peligrosos ha sido notable en Gijón (y en Asturias), con 158 licencias de tenencia concedidas en 2023. Es un incremento del 12,5% respecto a los 1.260 que había registrados hace un año. Actualmente, hay 1.140.

La pregunta es: ¿por qué se ha producido este incremento? La psicóloga Paula Sánchez ha desgranado, en COPE, alguno de los motivos "desde una perspectiva psicológica" que pueden llevar a las personas a tener un perro potencialmente peligroso.