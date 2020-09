El Oviedo apela a la lealtad de su afición

El Real Oviedo ha presentado su campaña de abonados más difícil, en un fútbol que empezará sin aficionados en los estadios, sin fecha aún para su vuelta a las gradas. El club ofrece diferentes opciones a sus socios para intentar contrarrestar esa carencia tan relevante.

"Tenemos que empatizar con el aficionado, con el abonado. Ellos siempre apoyaron al Real Oviedo y la actual crisis hace mella en cada uno de nosotros. El club tiene que estar a altura y ayudar a nuestros aficionados en ese sentimiento de pertenencia al club", sostiene el gerente, David Alonso Mata.

"Entendemos que los abonados se van a haber satisfechos con unas demandas que nos han trasladado desde el final de la temporada. Estamos abiertos siempre a las sugerencias. Una de las demandas es que se querían ver correspondidos por esos seis partidos que no pudieron ver en el Tartiere la pasada temporada. Más de 10.000 abonados van a poder renovar su abono para seis partidos sin pagar un solo euro y sin perder la antigüedad", añade Mata.

El Oviedo reconoce que no sabe cuándo habrá público en los estadios. "No tenemos noticias sobre la vuelta de los aficionados. El club está preparado, tenemos un estadio con un aforo grande que permite albergar un número importante de seguidores, pero por desgracia, a día de hoy, no tenemos constancia de una fecha en la que esté prevista la vuelta del público", explica el gerente.