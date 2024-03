Metrópoli Gijón desvela pistas para 2024: estos son los primeros artistas y contendidos confirmados

El Festival Metrópoli ha desvelado las primeras pistas de su cartel para su undécima edición, que se celebra del 28 de junio al 7 de julio, con propuestas para todos los gustos. Natos y Waor, Amaral, La Oreja de Van Gogh y Los Chichos, entre otros, se subirán al escenario del recinto ferial de Gijón; además, habrá exposiciones de Barbie o de Marvel vs DC y un encuentro con el reparto de 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', dentro de la Comic Con.

Las propuestas confirmadas del XI Metrópoli han sido presentadas por los directores del festival, Marino González y Suca García.

Conciertos

El cartel estará encabezado por el dúo de rap madrileño Natos y Waor y la banda aragonesa Amaral. Los ‘quinquis’ de Aluche presentarán su último disco, con un directo arrollador, mientras que Amaral hará un recorrido por sus más de treinta años de trayectoria musical.

Otra de las bandas que presentará su nuevo trabajo es Rulo y la Contrabanda, que vuelve a los escenarios con ‘5’. El recorrido por los grandes himnos de la historia musical pop de nuestro país vendrá de la mano de La Oreja de Van Gogh o los asturianos Marlon que, estando en la versión más madura de su trayectoria, siguen siendo un grupo con alma rebelde.

El cartel lo completan Funzo & Baby Loud. que se despide del público como grupo; los madrileños Sexy Zebras; y el dúo de electropop Ojete Calor, compuesto por Carlos Areces y Aníbal Gómez.

La versión más cañí del cartel la pondrán Los Chichos que, con más de treinta millones de discos vendidos, se despiden de los escenarios y tocarán en Gijón por última vez.

Desde el otro lado del océano, llega C.R.O, uno de los artistas argentinos del género urbano más consolidados a nivel mundial, y el joven argentino LuckRa, con su divertido directo a ritmo de cumbia con su cuarteto argentino, recuerda a los sonidos de La Pegatina.

También escucharemos a Nano MZ y al rapero Reality. Completan el cartel nombres como Besmaya, Álex Cuba5 o Maximiliano Calvo.





Comic Con del 4 al 7 de julio

La cita ineludible con la Comic Con, del 4 al 7 de julio, es el encuentro más esperado para los fans del cómic, el cine, las series, cosplay y anime, entre otras muchas cosas.

Cargada de contenidos y llena de sorpresas, el broche de esta edición será un encuentro con el reparto de ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘La que se avecina’, en el que los actores y actrices de estas míticas series televisivas charlarán con los asistentes sobre los entresijos de las grabaciones en un encuentro en el que las risas están aseguradas.

Encuentro de 'Los Serrano' en Metrópoli Gijón 2023.Metrópoli Gijón



Uno de los momentos más especiales de la Comic Con será el 'Especial Dragon Ball' con contenidos, actores y sorpresas en homenaje a Akira Toriyama. El concierto inaugural a cargo de la compañía de percusión japonesa TaikoMon, conocidos por su fuerza y movimientos. La nota musical en la Comic Con vendrá de la mano de Magape, la famosa pianista y creadora de contenido musical: toca covers y loops de temas de videojuegos, anime y bandas sonoras.

Por otro lado, Azor Music será el encargado de activar el beatboxing en el espacio, con un show y un taller. Además,, a lo largo de toda la convención habrá un espacio reservado para las asociaciones, donde se podrá hacer fotos con sus decorados, resolver dudas o incluso hacerse socio.

Un año más, el ajedrez volverá a tener su espacio con diferentes actividades. La joven ajedrecista argentina Ayelén Martínez, que cuenta con título de maestra internacional femenina (WIM) desde 2013, charlará con los asistentes y jugará partidas de ajedrez a ciegas y rápidas entre los participantes. Los clubes de ajedrez Ciudad Naranco y Antonio Rico serán los encargados de acercar esta disciplina a los amantes de este juego.

Exposiciones

Las exposiciones ocupan una parte importante de Metrópoli; y en esta edición, habrá viaje en el tiempo de la mano de 'RetroGames' y 'Barbie, 65 años de historia' by Chicle de Fresa.

Juguetería con productos de Barbie.EFE/ Paloma Puente



RetroGames revivirá la época dorada de los videojuegos; seis estaciones de juegos retro, restauración en vivo de consolas en mal estado de conservación o una colección de juguetes y merchandising nos trasladarán hasta las décadas de los 80 y de los 90.

Mientras que la famosa creadora de contenido Chicle de Fresa, con sus casi 900.000 seguidores en TikTok y 100.000 en Instagram, recorrerá la vida, las profesiones, los viajes y el vestidor de la muñeca más icónica de la historia.

Sin duda alguna, Marvel vs DC es la mayor colección de Europa que une ambos universos, con multitud de estatuas y réplicas a escala real, figuras escala 1/4 de calidad museística, artefactos, curiosidades y unos photocall muy divertidos que completarán uno de los espacios más importantes del festival este año.

Metropolitanas

Metropolitanas continúa siendo el lugar de encuentro en Metrópoli para la conversación, las charlas y los talleres que fomentan la igualdad de género y los principios de no discriminación. Visitará Gijón la influencer Afropoderossa que, con casi 400.000 seguidores en TikTok, da voz a sus vivencias que son la radiografía de los prejuicios que perviven en España hacia las mujeres negras.

Una de las charlas más esperadas de esta edición será Ac2ality. Detrás de esta cuenta con casi cinco millones de seguidores en TikTok y 400.000 en Instagram, están cuatro chicas españolas que se dedican a informar sobre noticias relacionadas desde la política hasta el entretenimiento, utilizando un lenguaje claro y accesible.

Además, la película documental ‘Hijas de Cynisca’ (el deporte femenino habla por la igualdad), en la que Beatriz Carretero habla sobre la desigualdad de género en el deporte y da voz a mujeres que son referentes y que cuentan su propia historia tras haber conseguido grandes logros en su carrera. Tras el visionado del documental, habrá un coloquio con la directora y algunas de las protagonistas en el que poder intercambiar testimonios y distintos puntos de vista con el público.

Otras propuestas

Otro evento importante que transcurrirá durante el primer fin de semana de esta edición es la Tattoo Expo que promete ofrecer una experiencia única para los amantes del arte corporal. Este espacio no es solo una oportunidad para que los tatuadores muestren su talento, sino también para que los entusiastas del tatuaje descubran nuevas tendencias, estilos, técnicas y, por supuesto, también para tatuarse.

En el amplio espacio del que se compone el festival, hay lugar para todo y por ello los deportes, en todas sus variedades, no podían quedarse atrás. La zona MetroSports contará con la participación del equipo Belenos Rugby Club, las instrucciones de fútbol americano de los Mariners de Gijón, los bailes de la asociación Swing4Asturias y el centro deportivo Enjoy, entre otros.

Como ya es sabido a lo largo de estas once ediciones, Metrópoli es un espacio para todas las edades y los más pequeños tendrán su sitio en nuestro recinto. MetroKids está dedicado para que los más peques puedan disfrutar junto a su familia y amigos de las numerosas actividades que se realizan. Este año, estará la ilustradora de cuentos Eva Rami, los talleres de cocina de UKids, zona de dibujo, BB Zone, pintacaras a cargo de Mágicos Eventos… Todo ello endulzado con los postres de The Little Toffee, entre otras sorpresas.

Tampoco faltará, este verano, la Comic Dog. Como en ediciones anteriores, habrá en un concurso de Cosplay para que participen los perros junto a sus dueños. Y habrá un desfile de personajes de las sagas de SW, Marvel, DC… en el que, como novedad, los asistentes podrán ayudar a lograr un récord nunca conseguido antes.

Venta de entradas

El precio de venta al público de las entradas de día es de 7 euros; el abono para los diez días costará 49,90 euros; y el abono de la Comic Con, 21 euros. Las entradas saldrán a la venta el martes, 19 de marzo, a las 12:00 horas, en la página web de Metrópoli de Gijón.