La situación que viven los residentes dependientes y con grandes discapacidades en el Centro Residencial de Cabueñes de Gijón, ya es de por sí complicada, para que se incremente todavía más su adversidad, si no tienen la posibilidad de comer un menú que reúna las mínimas condiciones para su alimentación básica.

La denuncia la hacen los miembros del comité de empresa, que ponen voz a la queja de muchos usuarios. Antonio Martínez Iglesias es el presidente del Comité de Empresa y en conversación con la Cadena COPE dibuja un panorama preocupante. "Hay días que no hay aceite y los pescados frescos tienen que cocerse porque no hay posibilidad de hacer una fritura, que es lo que piden los usuarios y los que aconseja la guía de dieta y alimentación", denuncia el presidente del comité de empresa.

FALTA CARNE, PESCADO, ACEITE Y HARINA

El aceite es uno de los productos básicos que se echan en falta en el Centro Residencial de Cabueñes, pero no es el único. Hay semanas en las que no pueden presentar un menú con carne, y estamos hablando de 300 menús diarios, para otros tantos usuarios de una residencia que acoge a personas con discapacidad y grandes dependencias. En algunos casos, por su discapacidad, no pueden verbalizar la queja, pero desde el comité de empresa quieren poner voz a la situación lamentable que afecta a pacientes a los que la dieta es un elemento más de apoyo para colaborar en la mejora de su salud física y anímica.

LA CONSEJERÍA NO RESPONDE

Este grave problema no solo afecta al Centro Residencial de Cabueñes, sino que otros centro de Asturias han sufrido la falta de alimentos básicos para elaborar un menú saludable y con las aportaciones básicas alimenticias para personas con discapacidad. Ante esta situación se han hecho una serie de quejas a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado y la respuesta ha sido "que no pueden hacer más, que la ley de contratos a veces bloquea la petición de determinados alimentos a los proveedores".

Desde el Comité de Empresa del Centro Residencial de Cabueñes se llega a asegurar que l a C onsejería mantiene una situación de impago con algunos proveedores y ese es el motivo para justificar la falta de alimentos básicos, en el día a día.

NO PUEDEN HACER PAPILLAS