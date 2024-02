El 'Día Internacional de la Igualdad Salarial' en Asturias, se conmemora. No se celebra, porque no hay nada que celebrar. Son las palabras que utilizó la directora general de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, Goretti Avello, en el acto celebrado para conmemorar este 22 de febrero. El Principado ocupa la segunda peor posición nacional, por detrás de Cataluña, en la clasificación de las comunidades autónomas que mayor diferencia salarial tienen, por diferencia de género. Los datos no dejan duda y sitúan las diferencia de salarios entre hombres y mujeres en Asturias en un 23,23%, según la ocupación y puesto de trabajo que desempeñen.

6.500 euros de diferencia

Los sectores de cuidados es donde más se aprecia esta diferencia entre hombres y mujeres. Desde la Secretaría de Igualdad de UGT en Gijón, Noemí Pariente considera que la diferencia salarial es mucho mayor en los casos donde los contratos son temporales, a tiempo parcial.

Las mujeres con hijos sufren aún más esa brecha salarial. Las mujeres de la hostelería, son las que sufren una mayor condena, por esta circunstancia, quedando por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

En España, la brecha salarial de género, en el año 2022, era del 18,6%, ya que las mujeres se veían penalizadas por carreras profesionales más cortas, intermitentes, y con periodos mucho más cortos de contratación.

La influencia del Salario Mínimo Interprofesional

La subida del Salario Mínimo Interprofesional, teóricamente, reduce la brecha salarial, pero no siempre. Según se apunta desde UGT, en el año 2021 la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) fue del 1,5%; sin embargo, la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres fue solo del 0,36%.

Por sectores, las mujeres notan esa mayor diferencia salarial en el sector servicios y en la atención a personas mayores. En esos dos campos es donde se aprecia una mayor temporalidad laboral y unos salarios menos decentes, según apuntaron las representantes sindicales en la jornada celebrada en Gijón, para conmemorar el "Día Internacional de la Igualdad Salarial".

Mucho camino por recorrer

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, es la responsable de igualdad en el equipo de gobierno municipal y reconoció durante el acto que a Gijón le queda mucho camino por recorrer y que "hemos avanzado mucho menos de lo que se esperaba". La regidora gijonesa recordó la figura de la filósofa Amelia Valcárcel, quien hace tiempo ya, en el año 2019, dijo que para recuperar la igualdad salarial tendrán que pasar varias generaciones.

La alcaldesa fue interpelada por las representantes sindicales para lograr una mejora salarial de las trabajadoras del Ayuntamiento de Gijón y la respuesta de Carmen Moriyón fue la de anunciar que se iba a poner en marcha un nuevo 'Plan de Igualdad' que buscará como primer objetivo reducir la brecha salarial entre los trabajadores que forman parte de la estructura laboral del ente municipal.

