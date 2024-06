La asturiana condecorada con la Orden del Mérito Civil por los 10 años de Felipe VI: "Me costó varios días"

Tamara Fernández es de Gijón, tiene 41 años y es hija de un minero de La Camocha y una ama de casa. En 2015, fundó la empresa Ingeniacity, una empresa de ingeniería avanzada, con sede en la Milla del Conocimiento y cuyo germen está en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, en el campus de Viesques, donde estudió Tamara.

Su trayectoria, iniciada en una familia humilde y con meta (de momento) al frente de un proyecto ilusionante y de éxito, es uno de los ejemplos inspiradores "de una sociedad madura y vital, responsable y solidaria". Es lo que ha dicho el Rey Felipe que, en el décimo aniversario de su coronación, ha condecorado con la Orden del Mérito Civil a personas anónimas de todas las comunidades autónomas.

Entre ellas, Tamara, que ha acudido con su madre al Teatro Real, justo antes de viajar a Alemania para participar en una feria empresarial. Este jueves, ha hablado en COPE Gijón, todavía "un poco abrumada". Ha contado que vivió "con mucha ilusión el momento" y que supuso "una experiencia estupenda".

El Rey Felipe le da dos besos a su hija, la Princesa de Asturias, en el almuerzo ofrecido por el décimo aniversario de su coronación.Casa Real



En Madrid estuvo dos días: el primero, "nos enseñaron un poco el Palacio Real"; y el segundo, el de la celebración, "lo vivimos con mucha ilusión y nos sentimos muy cercanos, tanto a la Familia Real, como a todo el equipo de la Casa Real", ha asegurado, en una entrevista, en Mediodía COPE Gijón.

Una llamada inesperada

"Fue un poco gracioso", advierte cuando se le pregunta por cómo supo que iba a ser condecorada con la Orden del Mérito Civil. "No me lo creí, aunque creo que nos pasa a todos...", explica. Ha contado que "recibí una llamada del jefe de Protocolo de la Casa Real y me dijo que iba a recibir una condecoración; la verdad es que no me lo creí y me costó varios días; de hecho, pensé por que a mí".