Un año sin noticias del Colegio Público Rey Pelayo ¡Queremos volver a nuestro cole!

Daniel y Alicia siguen añorando su clase en el Colegio Público Rey Pelayo, su patio, su sala de ordenadores. Y hasta sus amigos, porque algunos padres no han podido llevar sus hijos a La Escuelona y al Colegio Público de El Llano, los dos centros alternativos para todos los alumnos que se vieron afectados por el hundimiento de un aula, el 12 de enero de 2023. La distancia de los dos centros alternativos, impide conciliar trabajo y familia, por lo que muchos padres han optado por llevar a sus hijos a otro centro.

Un año ya sin poder ir a "su cole"

Ha pasado ya un año desde que se produjo el hundimiento del aula de la Avenida Constitución, que luego descubrió unos graves problemas estructurales en las plantas bajas del edificio principal del Rey Pelayo. Desde aquel 12 de enero, del año pasado, muchas cosas han cambiado para los alumnos y alumnas. Echan de menos el patio, la sala de ordenadores, y todos esos recuerdos que tienen dos niños de 9 y 5 años, como Alicia y Daniel, los hijos de Anastasia y Jose. COPE Gijón ha estado en casa de ellos, y ha vivido como se organizan en casa para ir a sus "nuevos coles", todas las mañanas.

Organización familiar para ir a dos colegios diferentes

En casa de Jose y Anastasia, papá y mamá de Alicia y Daniel, lo llevan como pueden. Anastasia sale con Alicia a las 8:45 horas, rumbo al Colegio Público de El Llano, donde el timbre de entrada suena a las nueve de la mañana. Y Jose sale un cuarto de hora más tarde con Dani, para llevarlo a La Escuelona. Allí entran a clase a las 9:15 h. Ellos, de momento, se arreglan porque son autónomos, tienen una escuela de idiomas en El Llano, pero otras familias no tienen esa suerte. "Nosotros podemos llevarlos a dos horarios diferentes, en dos centros distintos, pero hay muchas familias que han tenido que cambiar a sus hijos de Colegio, porque no podía ir a trabajar tan tarde. Era imposible conciliar con la vida laboral", se lamenta Jose, refiriéndose a algunos padres de compañeros de Alicia y Daniel.





Jose y su hijo Dani salen de casa quince minutos después que Alicia y su mamá, AnastasiaCOPE Gijón





Los padres piden información

Desde hace meses no tienen noticias de las previsiones para las obras que deben acometerse en el Colegio Público Rey Pelayo, para poder rehabilitarlo y hacerlo apto para el desarrollo seguro de un curso escolar. Es el principal lamento que tiene Jose, el padre de Alicia y Daniel. "No pedimos que nos hagan grandes anuncios, simplemente pedimos a los políticos que nos informen, con lo que hay de verdad. Que se diga si se está haciendo algo, porque lo que nos llega es que esto está totalmente parado. No se sabe si va a haber centro o no, ni siquiera", nos dice Jose, mientras ayuda a su hijo Daniel a colocarse la mochila, antes de partir hacia La Escuelona.

Fondos europeos para el futuro C.P. Rey Pelayo

El proyecto de reforma del Colegio Público Rey Pelayo está incluido en una partida de Fondos Europeos para la mejora de espacios educativos, Queda por confirmar la fecha para el inicio de las obras y la concreción para la licitación del contrato. Demasiadas cosas sin confirmar, cuando ya ha pasado un año desde el hundimiento del suelo del aula de primaria