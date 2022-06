"Queremos una plantilla competitiva donde todos se sientan partícipes"

El director deportivo del Real Oviedo, Tito Blanco, ha valorado el calendario oficial de LaLiga SmartBank para el Real Oviedo de cara a la temporada 2022/2023. El conjunto azul jugará dos partidos consecutivos en el Carlos Tartiere para abrir la competición, frente al Andorra y al Leganés. "Nuestra afición estará contenta porque podrán estar con su equipo en el estadio. Ojalá tengamos el estadio lleno como han hecho en esta última temporada. La unión de esta última temporada genera mucha alegría", dice Tito.

No se quiere marcar objetivos a medio o largo plazo. "No me preocupa mucho contra quién juguemos o cuándo juguemos. Lo que quiero es llegar preparado", afirma. Los derbis asturianos se jugarán en las jornada 21 y 40. La ida en el Carlos Tartiere y la vuelta en El Molinón, en un partido que podría ser clave en el tramo final de la competición si alguno de los dos equipos tiene cosas en juego. "Ojalá lleguemos a ese final de liga con los objetivos que nos hayamos marcado. La Segunda División es una competición tremenda. Hay que tener una plantilla competitiva en la que todos se sientan partícipes y quieran jugar", en alusión a los seis partidos que se jugarán en el mes de octubre.