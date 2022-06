Tito Blanco: "Busco un entrenador competitivo y con experiencia"

Tito Blanco ya es una realidad en el Real Oviedo. El de Benidorm, que llega para sustituir a Rubén Reyes al frente de la dirección deportiva del conjunto carbayón, firma hasta 2024. "He visto ilusión en las caras. He visto ganas de que comience mi andadura en el Oviedo. Yo sólo no lo puedo conseguir, espero que entre todos consigamos objetivos ambiciosos”, ha dicho al inicio de su intervención.

Se ha mostrado satisfecho con el trabajo realizado por la dirección deportiva que lideró Rubén Reyes, con 16 jugadores con contrato para la temorada 22/23. “Cuando tienes 16 jugadores, tratas de hacer retoques para mejorar. Aprovecharnos del trabajo que ya está bien hecho”.

Su principal reto a corto plazo es cerrar la contratación del nuevo entrenador que llegue para sustituir a José Ángel Ziganda al frente del banquillo. “Quiero un entrenador competitivo. Que maneje diversos sistemas, que transmita mucho y que tenga experiencia en Segunda División”, ha dicho.

Cuestionado por su futuro grupo de trabajo, Tito Blanco está abierto a diferentes opciones, con preferencia a traer a alguien de su confianza para formar parte de su equipo. “Quiero conocer a las tres personas que hay en la secretaría técnica, pero sí me gustaría traer a gente conmigo. Tito Blanco no es un buen director deportivo sin su gente alrededor que nos haga mejores”, subrayó.

Otro de los puntos calientes de su gestión será manejar las situaciones de Borja Sánchez y Joan Femenías. Ambos terminan contrato el 30 de junio. “Mi intención con Femenías y Borja Sánchez es hablar con ellos”, ha respondido sobre ambos futbolistas.

Otra de las piedras angulares de su trabajo en Oviedo será el trato a la cantera, potenciada por la labor de Ziganda al frente del primer equipo en las últimas res temporadas. “Siempre he estado muy atento al filial y al División de Honor en todos los clubes en los que he estado. Me gusta que entrenen a la misma hora que el primer equipo”, señaló.

No ha querido marcarse objetivos competitivos en su primer día. "¿Objetivo? No quiero cargarnos con mochilas innecesarias. Quiero que el equipo esté preparado para ganar el primer partido de liga”, afirmó al ser cuestionado por la buena temporada del conjunto azul antes de su llegada.