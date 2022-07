Tito Blanco: "¿Borja Sánchez? Vamos a poner un tiempo y en ese tiempo tenemos que decir sí o no"

Tito Blanco ha aprovechado las presentaciones de Quentin Braat y Oier Luengo para responder a preguntas sobre la actualidad del Real Oviedo. Borja Sánchez, Joni Montiel, Borja Bastón o David Costas, entre los nombres más destacados.

¿Cómo está la situación de Borja Sánchez?

"La situación está igual que la última vez. No quiero decir que no lo controlamos porque debemos marcarnos unos tiempos y solucionar lo antes posible. Vamos a poner un tiempo y en ese tiempo tenemos que decir sí o no. No te puedo decir el número de días, pero vamos a entrar en una fase que por nosotros y por el propio jugador, la situación se pude poner incómoda. Es entendible su situación".

Joni Montiel, ¿cerca?

"Sí, hay un interés. Es un jugador que a mí me ha gustado siempre. Al míster le gusta, podría ser una incporación que nos ayude como hizo la pasada temporada. Estamos en la línea de poder cerrarlo más pronto que tarde".

¿Cómo has vivido la salida de Pierre?

"La he vivido con más tranquilidad que otras personas. Pierre pide salir y creo que es mejor también. Todos estamos contentos. En esa posición tenemos que incorporar a gente y podemos hacer una incorporación que nos pueda beneficiar".

Hay jugadores con cláusulas bajas que podrían salir...

"Es una barbaridad estar hasta el 1 de septiembre para que se cierre el mercado. Es lo que votan los clubes. Para las direcciones deportivas no es bueno, es mi opinión. No llego a entender que tras dos o tres jornadas de competición un jugador se pueda ir a otro club. me cuesta entender esa norma. Nosotros contamos con todos los jugadores. El míster y yo venimos de nuevas, venimos de ver fútbol en Primera y mucho en Segunda. Jon conoce también mucho. Hay veces que piensas que un jugador puede salir y al final no sale. Salvo que ellos pidan salir, no tenemos intención de que salgan".

¿Hay ofertas por Bastón o Costas? ¿Temes que puedan salir?

"No te puedo decir si hay oferta. Tampoco que tenga miedo. Vamos a estar preparados. En esas dos posiciones hay opciones y tenemos que estar preparados. Utilizo mucho la palabra imprevistos porque suceden mucho en el fútbol. Me gusta estar preparado".

¿Cuántos jugadores va a fichar el Oviedo?

"No sabría decirte. Desde 4 a 7 incorporaciones pueden dejar cerrada la plantilla. Pero también pueden ser ocho o tres. Me gusta doblar todas las posicions y tener 22 jugadores. En este momento no te puedo decir un número concreto".

¿Hay alguna posición específica que cubrir?

"El extremo izquierdo nos hace falta cubrirlo. Salvo en el lateral derecho, tenemos casi dos jugadores por puesto. Por número nos falta algún jugador pero estoy tranquilo. Estamos como el mercado. A veces nos hace reducir la velocidad los tiempos del mercado".

¿Estás pensando también en las renovaciones?

"Tenemos unas prioridades y destinas más tiempo, pero no se me escapa que entrar en competición con jugadores que terminan contrato no es una buena práctica".

¿Tú como estás desde tu llegada?

"No me gusta estar hablando de mí. Me gusta que sean protagonistas ellos. Yo no soy protagonista. Hoy es la presentación de Quentin y Oier".