'Tiempo de Opinión Sporting', en COPE Asturias: ¿Es suficiente el punto ante el Espanyol?

El Real Sporting de Gijón sumó un punto en el Stage Front Stadium ante el Espanyol de Barcelona. Un resultado que antes de la jornada tendría una lectura positiva, pero que después de los resultados cosechados por los rivales directos en esta jornada 38 en LaLiga Hypermotion y en vista del partido, se puede quedar corto.

También fue noticia en el post partido la rueda de prensa del entrenador, Miguel Ángel Ramírez, que repartió 'dardos' a prensa, jugadores y club.

??? El Ramírez más reivindicativo en sala de prensa:



?? "No hay ruptura con la afición, hay desencuentros como en los matrimonios"



??? "Quien no entienda por qué Rober Pier juega de mediocentro no sabe de fútbol"



?? "Yo no hago experimentos" https://t.co/gotXlXeuLj