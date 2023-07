'Tiempo de opinión' rojiblanco: fin de la gira mexicana, derrota y el futuro de Pedro Díaz

El Sporting pone punto y final a su gira en México y lo hace con derrota ante Atlético La Paz. Ha sido el peor partido de los rojiblancos durante este stage de pretemporada, que se cierra no obstante con buenas sensaciones. Eso concluyen Jorge Rey, periodista de TPA y Dani Souto, de La Voz de Asturias, que también hablan en Deportes COPE Asturias sobre el futuro de Pedro Díaz.

El peor partido de la gira no ha dejado contento a Miguel Ángel Ramírez. Jorge Rey vio peor al equipo que en anteriores partidos: "Igual que antes no se tiraron las campanas al vuelo... Hay que ser consecuentes. Estoy seguro que el Sporting quería dejar buena imagen ante Santos y Atlas. Yo creo que ayer había poco que demostrar y el equipo se relajó. Jugaron los jugadores secundarios y eso es un mal del Sporting en los últimos años. Que no tiene segunda unidad".

Un partido condicionado por algunos aspectos, como apunta Dani Souto: "Quizá por el césped artificial para evitar riesgos se expliquen algunas ausencias. Parece que hubo ciertas reservas por paret del cuerpo técnico. Entiendo que no haya gustado. Hay que ponerlo todo con pinzas en estos partidos. No vamos a sacar conclusiones negativas. Vi al equipo flojo defensivamente y un poco falto de pólvora arriba. También la iba dejando esta sensación en amistosos anteriores".

La valoración que hace Jorge Rey de la gira mexicana es positiva: "Yo creo que ha sido una pretemporada positiva. Me gustó el equipo por momentos contra Santos o Atlas. Y en lo extradeportivo creo que ha sido positivo. En lo físico habrá que verlo a la vuelta". En esa línea se expresa también Dani Souto: "Creo que es una gira que tenía todo el sentido en lo extradeportivo. Para posicionar la marca, acercar el club a los aficionados de México.... En lo deportivo, creo que tiene sus puntos positivos, como hacer uso de unas grandes instalaciones, pero es un viaje importante, cambias horas de sueño...".

Sobre la mesa se trae el Sporting para España el futuro de Pedro Díaz. Para Jorge Rey, el Sporting debería apostar por mantener al jugador: "Creo que es el jugador más diferencial del equipo, su gran valor. Si llega una oferta extraordinaria, el Sporting no creo que deba permitirse rechazar ciertas cantidades. El Sporting debería vender si las condiciones son buenas. Si llega una oferta extraordinaria, Pedro saldrá, pero no por cualquier cantidad. Con ese dinero el Sporting podría acudir al mercado, pero traer a un jugador que iguale a Pedro Díaz... De mano creo que lo suyo es quedarse a Pedro".

Una opinión parecida mantiene Dani Souto: "No es la primera vez que hay rumores o intereses... La cuestión será que el club que lo pretende llegue a cifras interesantes. Ni el Sporting le pone el cartel de venta ni es un caso comparable al de Gragera. Salvo que se llegue a esa cifra que se considere aceptable para el Sporting, creo que Pedro se quedará".