'Tiempo de Opinión rojiblanco' en COPE Asturias: ¿Accidente o bache?

El Real Sporting se encuentra en un 'cruce de caminos' tras la jornada 16 en LaLiga Hypermotion. Por un lado, el extraordinario rendimiento en la clasificación, donde mantiene la segunda plaza que da acceso al ascenso directo a Primera División. Por otro, los dos empates consecutivos frente a la SD Amorebieta y a la AD Alcorcón, dos equipos que se encuentran en zona de descenso.

'Tiempo de Opinión rojiblanco' en Deportes COPE Asturias

Analizamos el momento por el que pasa el Real Sporting en un nuevo capítulo del 'Tiempo de Opinión rojiblanco' en Deportes COPE Asturias, dirigido por Pablo Acebo y con las opiniones de Marcos Martín (COPE Gijón) y 'Jota' Rodríguez (Diario AS). Ambos coinciden en que los dos empates consecutivos son “accidentes”.

La falta de puntería a la que aludió Miguel Ángel Ramírez en sala de prensa tras el encuentro en Santo Domingo es también el razonamiento de nuestros analistas. “No me preocupa mucho que al Sporting le salga una parte mala. Estamos pidiendo casi la perfección y va a haber bajones de juego. Los partidos contra el Alcorcón y el Amorebieta los mereces ganar los dos".

Debate en la delantera

La falta de puntería en los dos últimos partidos y el mal momento que atraviesa Uros Djurdjevic ha reabierto el debate en torno a la delantera, un debate que estaba cerrado por el gran rendimiento de Juan Otero y de Víctor Campuzano en este inicio de temporada, pero que vuelve a estar vigente.

Gaspar Campos remata a portería en Santo Domingo.LaLiga





'Jota' Rodríguez cree que el delantero del Sporting ya está en plantilla y no se necesita fichar. “El ‘nueve’ lo tiene el Sporting en Gaspar Campos. Me pregunto si, jugando arriba, sin tanto desgaste defensivo y de movilidad, podría hacer incluso más goles de los que está haciendo”, dice el periodista del Diario AS.

Por su parte, Marcos Martín sí es partidario de fichar un delantero en el mercado de invierno. “No tengo confianza en Campuzano. Me gustaría tenerla en Djuka, pero resta más que suma por lo que sea. Si tienes un delantero centro que te garantice 15 ó 20 goles, imagina dónde estaría este equipo. Ficharía con los ojos cerrados en invierno".

El mal momento de Djuka

La gran tarea pendiente de Miguel Ángel Ramírez esta temporada, tras recuperar la mejor versión de varios futbolistas como Víctor Campuzano, Nacho Méndez o Juan Otero, es recuperar a Uros Djurdjevic. El ariete rojiblanco solo ha anotado un gol este curso y su rendimiento no está siendo el esperado. "No creo que sea una cuestión de profesionalidad, es un problema mental. Está restando. Quizá con un gol se arregle, pero para eso tiene que salir centrado a los partidos", opina Marcos Martín.

Djuka lucha un balón aéreo frente al Alcorcón.LaLiga





El aspecto mental también es la razón que argumenta 'Jota'. "Cuando el viento va en contra, es débil. Contra el Espanyol hizo aquel penalti, se carga de tarjetas rápido... Es un problema que está en él mismo. Tiene capacidad porque lo demostró, pero un delantero tiene que marcar y él no marca".

