El test más personal de Haissem Hassan en COPE Asturias

'El Test' de Hassan en Deportes COPE Asturias

- Ídolo de pequeño. "Neymar".

- El partido que más recuerda. “Francia – Brasil en el Mundial Sub 17. Era la semifinal y ganamos 2-0 al descanso y al final perdimos 3-2. Estuvimos tres días llorando, sin comer”.

- Tu mejor amigo en el vestuario. “Bamba, Varane, Flo... Los franceses”

- ¿Quién canta 'Quién le dio mi número al alcohol'? "No sé cómo se llama el grupo ni cómo llegó al vestuario (risas). Desde que ganamos al Mirandés, cada vez que ganamos suena en el vestuario y en el bus de vuelta cuando jugamos fuera".

- Llevas dos goles y cinco asistencias, ¿cuántas firmas? “Antes de empezar con mis agentes me había fijado cinco goles y diez asistencias”

- Si pudieses fichar a un jugador para el Sporting, ¿a quién ficharías? "A Mbappe. Es más completo que Haaland. Puede hacer más cosas... y es francés (risas)”.

Entrevista a Hassan en COPE, desde La Cañada Real Molinón.





- ¿Te gusta el VAR? “Hay partes buenas y malas. Quita un poco la magia del fútbol. El equivocarse también es fútbol. Los árbitros se equivocan como todos en la vida. Muchos goles que hicieron historia en el fútbol ahora no existirían. Ahora quita magia. Metes un gol y no sabes si celebrarlo o no. Pero también da un fútbol más justo”.

- ¿Quién es la persona más importante en tu carrera? “Mi padre. Cada partido venía, desde los ocho años. Venía en tren. Siempre me da consejos...”.

- Un sueño en el mundo del fútbol. “Ganar el Mundial”.

- Una promesa en caso de ascenso. "Raparme el pelo"

