Susaeta se despide en #DCA: "El cariño de Oviedo no lo olvidaré jamás"

Néstor Susaeta ha decidido colgar las botas. Con 37 años y después de 19 temporadas como profesional, se retira. Pasó cinco años inolvidables en el Real Oviedo, el club que más le ha marcado en su larga y exitosa carrera. Hemos hablado con Néstor en un día muy especial para él.

¿Cómo te sientes después de anunciar que lo dejas?

"Bien, la verdad que muy bien. Me siento un privilegiado después de tantos años de carrera. No he tenido ningún problema de salud ni físico. Tampoco operaciones ni cosas graves. Más que agradecido a estos maravillosos años".

Dicen que es complicado asumir el momento de la retirada para un futbolista por miedo a qué hacer después.

"No, al contrario. Los últimos años siempre estás con la idea de cómo acabar. No es fácil para un futbolista no dar el rendimiento que quieres porque la exigencia es la misma. Va costando más a final de la carrera, aunque adaptes tu juego. Lo único que quería era acabar feliz y lo he conseguido. Hemos acabado haciendo playoff y ha sido muy bonito. Me siento muy agradecido".

¿El Real Oviedo ha sido el 'amor' de tu vida?

"Sí, sin duda. No soy muy dado a ser el foco de atención. Le comentaba a mi mujer, que es periodista, la posibilidad de nombrar a un equipo por encima de otros porque parece que los haces de menos, pro no es así. Es lo que siento, son mis sentimientos y quería dejarlos muy claro. Fueron años maravillosos. El fútbol se me estaba complicando cuando llegué. Había jugado en Primera y había sido importante en Segunda pero, por mi mal rendimiento dos años seguidos, terminé en Segunda B. Ahí desconocía la grandeza del Real Oviedo. A pesar de que el primer año no entramos en playoff, a partir de ahí fue la leche. No puedo estar más agradecido al club porque me dio un nombre y me dio todo. Me pasaron, como sabéis, cosas muy duras a nivel personal y Oviedo se volcó conmigo y con mi familia. Te diría que hasta Asturias se volcó conmigo. Las tardes y las noches en el Carlos Tartiere, los partidos... son inolvidables. Ese cariño no lo olvidaré nunca, jamás".

Lo has escrito en la carta de despedida y lo sientes así, ¿no?

"Esas cosas suelen pasar. Hay gente que tiene más o menos facilidad de palabra. A veces parece más peloteo que otra cosa. Ahora mismo, como ya no tengo ninguna duda en ese sentido, lo digo desde el corazón y con todo el orgullo del mundo: ha sido el equipo de mi carrera, sin duda. Una experiencia única, inolvidable. Me he sentido súper querido e híper responsabilizado. Alguna noche he hecho disfrutar, otras no me han salido tan bien, pero fueron años en los que fui totalmente feliz".

¿Qué te ha parecido esta temporada del Oviedo?

"A principio de temporada parece que la salvación era suficiente, pero la segunda vuelta ha sido espectacular. Fue una pena lo del final, pero han hecho una temporada sensacional. No creo que fuera uno de los seis favoritos para meterse en el playoff. A pesar del disgusto final, que hubiera sido bonito jugar el playoff o incluso ascender, han encontrado una base buena y ojalá pueda dar más alegrías que seguro que sí".

Y ahora, ¿qué?

"Compartir tiempo con mi familia. Tengo una vida intensa, con mucho estrés. Quiero sentarme este verano tranquilo. No me faltarán propuestas. Tengo cosas también en el País Vasco, en una empresa de mi padre. Pero, de momento, descansar y disfrutar. Hablar con mi mujer y ver qué hacemos".