El Sporting sigue vivo: Campuzano desata la locura en El Molinón

El Sporting venció al Eibar y mantiene intactas las opciones de Play Off. La semana fue dando contexto al partido y el ambiente en la previa era el de las grandes ocasiones. El Molinón presentó una de las mayores entradas de la temporada para empujar al Sporting camino del Play Off. Ramírez introdujo tres novedades en el once. Insua, Rivera y Gaspar en las posiciones que Izquierdoz, Nacho Méndez y Villalba habían ocupado en Butarque.

El partido no defraudó y fue de calidad. Ambos equipos intentaban proponer su estilo y trataban de incomodar la salida de balón del rival, lo que propiciaba mucho movimiento de los hombres del centro del campo y de las bandas y también daba mucho ritmo a la circulación. Y también hacía que los protagonistas asumieran riesgos importantes. Luca Zidane regateó hasta dos veces en la primera parte y Hassan realizó una peligrosa carrera hacia su portería. En ambos casos salió bien y propiciaron ataques organizados para los dos equipos.

La ocasión más clara de la primera parte la tuvo el Sporting. Un error grosero de Berrocal le sirvió el balón en bandeja a Gaspar, que condujo hasta la frontal y disparó con la zurda al larguero. Fue justo antes del descanso. Hasta entonces, el Eibar había sido ligeramente superior, sin llegar al acoso, pero con Stoichkov y Mario Soriano generando peligro en las inmediaciones del área rojiblanca cuando combinaban. Y es que tras una apertura de Soriano a la derecha en el 22, el remate durísimo de Róber Correa lo rechazó Yáñez.

El guion cambió en la segunda parte. El partido arrancó de nuevo con menos ritmo y con más tensión. Niguno de los dos conseguía ir hacia postería rival. Hasta que pasaron los primeros 15 minutos. AhÍ el Eibar avisó e incluso anotó Corpas, pero fue anulado por fuera de juego claro. De Corpas al rematar y de Stoichkov al recibir el pase previo a la asistencia. El Molinón se encendió y el Sporting revivió. Apareció Djuka. Un centro lateral desde la derecha lo remató Djuka de tijera y apareció la mano de Luca Zidane para rechazar a córner.

Fue el preámbulo de lo que iría sucediendo. El Sporting empezó a inclinar el campo hacia la portería de Luca Zidane, empujado por la necesidad. Hasta que llegó el gol. Y lo marcó un jugador que las ha visto de todos los colores con las lesiones esta temporada. Campuzano remató desde el área pequeña una dejada de cabeza de Otero para llevar la locura a El Molinón. Y desde ahí, poco pasó en los últimos minutos. El Sporting apagó el partido y el Eibar entró en desesperación.