Un Sporting – Elche, partido especial para Kike Mateo: "El Sporting en El Molinón es favorito en cualquier partido"

Si uno piensa en un Sporting – Elche es inevitable no acordarse de Kike Mateo. Después de tres temporadas en el conjunto rojiblanco, entre ellas la del ascenso con Preciado, recaló precisamente en el conjunto ilicitano, donde estuvo dos campañas. Una de esas temporadas en Gijón, la del ascenso, anotó 12 goles en 34 partidos. Ahora hace años que se ha vuelto a su Murcia natal, donde entrena a un equipo de la zona y donde disfruta de la familia. Desde ahí no pierde ojo del Sporting y atiende la llamada de Deportes COPE Asturias.

Es uno de esos partidos que Kike Mateo tiene marcado en el calendario. Dos equipos en los que militó. Desde la distancia sigue pendiente del Sporting: “Un poco irregular. No lo estoy siguiendo con asiduidad, pero me da la sensación de que no está alcanzando la regularidad necesaria para luchar por el ascenso. Ahora mismo está a cinco del Play Off. No es una distancia insalvable, pero empieza a ser importante. Y a partir de ahora, cada partido tiene que tomárselo como una final para no alejarse más de esos puestos de Play Off, que es por lo que lucha el Sporting todos los años”.

en marzo, cerca de play off

Cree que es importante que el Sporting no estire la goma con los puestos de Play Off: “No estás a un partido, estás a dos. Hay mucha igualdad en la categoría y todos se van a dejar muchos puntos, pero las semanas van pasando y cuando te des cuenta ya estás en marzo o abril. Y en esas fechas tienes que estar ya como mucho a un partido de Play Off”.

El Sporting llega en un momento de ciertas dudas en cuanto a resultados y el Elche todo lo contrario, en el mejor momento de la temporada, aunque eso, dice Kike Mateo, que queda de lado cuando empieza a rodar el balón: “Es Segunda División y puede pasar cualquier cosa. El Sporting, más en El Molinón, es favorito en cualquier partido. Aunque el Elche vaya segundo lo va a tener muy difícil para sumar. Va a tener que correr, apretar bastante y estar acertado. El Sporting va a apretar porque saben la exigencia y saben que tienen que estar luchando por ascender”.

¿el elche pagará desgaste de la copa?

El Elche juega este miércoles Copa del Rey, y cree Kike Mateo que eso puede influir: “La plantilla del Elche tendrá 22 futbolistas preparados para jugar cualquier partido. No creo que juegue con el once titular de Liga en Copa. Si es así, bajo mi punto de vista, el Sporting tendrá una ligera ventaja. No es lo mismo jugar dos partidos en una semana que uno. No es lo mismo empezar a preparar un partido el lunes que el jueves. El Sporting tiene una ligera ventaja en ese aspecto, que solo se prepara para un partido. Pero eso no garantiza la victoria”.