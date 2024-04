Un Sporting de dos caras cae ante el Elche

Derrota del Sporting ante un rival directo, después de un partido en el que mostró dos caras bien diferenciadas. En la primera parte, con una revolución en el once, el Elche fue superior y desarboló el plan rojiblanco. Obligado a cambiar, en la segunda el equipo se repuso, pero la renta era grande y no pudo rascar botín.

Sorprendió Ramírez con una disposición novedosa. No tanto el dibujo, pero sí los protagonistas. Sobre todo con Róber Pier en el doble pivote acompañando a Nacho Méndez. Y eso que no arranco mal el conjunto rojiblanco con un par de buenas salidas en las que Mario González no estuvo certero para poder generar peligro. Ni a la carrera en la primera ni en el remate en la segunda.

El Elche se fue haciendo con el control del partido y se adelantó antes de que se cumpliera la primera media hora de juego. Mourad recogió el rechace del poste y la metió para adentro.

Sin que hubiera mucho tiempo para asimilarlo, el Sporting encajó el segundo gol. La sucesión de pequeños errores, con un despeje al medio, un balón de primeras a una zona peligrosa y un Yáñez que no había vuelto a su sitio la aprovechó con calidad Tete Morente para sorprender con un disparo de primeras lejano a la base del poste tras cazar el balón suelto.

En la segunda parte, tras el fallo en el planteamiento inicial y empujado por la necesidad, la cara del Sporting cambió. Las sustituciones y la modificación del dibujo le fueron dando otro aire a los rojiblancos, que poco a poco fueron dando pasos hacia adelante. Queipo y Otero aportaron al equipo. Y fueron los protagonistas del gol. El centro del primero lo remató a la red el cafetero.

De hecho el propio Otero tuvo un buen disparo tan sólo unos minutos después que se perdió cerca del poste. Desde la banda derecha llegaba el peligro. Con Nacho Méndez apoyando a Guille y a Queipo, salieron buenos balones hacia el área. Mario González pudo rematar uno de ellos, pero también se marchó desviado. Los centros al área se sucedieron, pero el Elche supo defenderse y llevarse el botín final.