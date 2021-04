Fue un Sporting poco reconocible, lento, previsible. Un equipo que se pareció poco a la máquina que ha creado David Gallego y a la que no se le conocen grandes problemas de funcionamiento. El Mirandés, con dos centrocampistas como centrales, resistió en sus peores momentos para lograr una remontada no vista hasta ahora en El Molinón. Tras los goles de Ezzarfani e Iván Martín, ya no quedan equipos invictos en casa.

Lo mejor del Sporting se concentró en los primeros diez minutos. Ahí se vio a un conjunto ofensivo. Aitor GArcía y Djuka se acercaron al gol. Pero poco duró el ataque rojiblanco. Los de Anduva se hicieron con el balón ante un Sporting con poca capacidad para quitárselo. El dominio era visitante, sin apenas presencia en las áreas. A los rojiblancos se les veía incómodos, lejos de su versión más dominante.

En la segunda parte, el inicio fue de control local. El paso adelante del Sporting dio lugar al gol de Djuka de penalti. Tras el 1-0, al Mirandés le costó tomarle el pulso al encuentro. La entrada de Ezzarfani fue un punto de inflexión. El extremo avisó de cabeza y concretó después con el pie tras una gran asistencia de Cristo. Al empate le siguió una jugada tan poco habitual en el Sporting como decisiva para el desarrollo del partido. Marc Valiente no escuchó la petición de Diego Mariño. Iván Martín aprovechó el fallo y adelantó al Mirandés.

Gallego hizo los cambios que le restaban, pero el Sporting jugó atascado hasta el final. No mereció el empate. Faltaron fuerzas e ideas. El mazazo del 1-2 ya fue definitivo. El Mirandés, con José Alberto en casa, superó las bajas por el COVID para ganar el segundo partido del curso al Sporting, que tuvo una tarde para olvidar.