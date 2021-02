"Siento que llegamos bien preparados para competir por los tres puntos"

El entrenador del Sporting, David Gallego, tiene clara la importancia del encuentro de este domingo ante el Espanyol. El técnico rojiblanco ha reconocido en la rueda de prensa previa al choque que espera "un partido muy bonito entre dos equipos que llevamos arriba desde el principio de temporada. Siento que llegamos bien preparados para competir los tres puntos". Eso sí, ha tratado de restar presión a los suyos ante una cita que les permitiría situarse a tres puntos de los periquitos. "Todos los partidos son importantes y tienen el mismo valor numérico. La suma te dice por qué vas a luchar. Es un partido como otro. Tenemos que intentar disputarle los tres puntos a un equipazo como el Espanyol", comenta.

Gallego, en lo personal, también afronta este encuentro como una cita con un marcado peso emocional. "Enfrentarme al Espanyol siempre va a ser especial. Es el club en el que estuve muchos años y me dio la opción de iniciarme en el fútbol profesional. Tuve la suerte de dirigir al equipo en Primera, en Europa. Me lo han dado todo, hice muchos amigos y también me sentí muy querido por la afición", asegura.

El entrenador no ha querido entrar en ninguna polémica respecto a lo sucedido al final del partido de la primera vuelta. Respecto a la celebración de Darder, admite que "no he hablado con Sergi, ni con ningún jugador del Espanyol. Sí me mensajeé con algún compañero. Tengo una relación excelente con todos los jugadores a los que he dirigido en mi etapa".

Respecto al Espanyol, Gallego considera que "es un rival de mucho potencial. Es el equipo de mayor presupuesto de LaLiga. Encaja pocos goles y ha metido muchos. Es muy solidario en el trabajo colectivo. Es el equipo que más metros recorre durante el partido. Te dice la dificultad que tiene este equipo. Son jugadores muy determinantes, con mucha contundencia en área propia. En el área rival tiene jugadores muy determinantes que, en cualquier acción, te deciden un partido.

Campuzano será una de las bajas de los rojiblancos. En su llegada a Gijón se incluyó una cláusula en el contrato por la que no puede disputar este partido. "Es una negociación. Este jugador no salía del Espanyol si no se incluía esa cláusula. Lo perdemos para un partido, pero lo ganamos para media temporada. Creo que la gestión ha sido buena", admite Gallego.