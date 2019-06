El sentimiento del fútbol

Pablo Gómez se ha adentrado en el vestuario más rojiblanco de los últimos años para contar la historia de un sentimiento. El periodista asturiano, afincado en Madrid, ha compartido con el sportinguismo sus charlas con los futbolistas Nacho Cases, Alberto Lora y Juan Muñiz. "Partí de la siguiente idea: qué siente un jugador cuando a la vez es hincha de la camiseta que defiende, cómo es ese plus que te da el estar muchos años en un club o salir de sus categorías inferiores”. El resultado se ha recogido en el 'podcast' “Sentimiento Sportinguista”, un álbum sonoro de sensaciones, recuerdos y entusiasmo por el fútbol de cantera.

"Cuando tenía todo el material en mi poder, ya sabía que iba a emocionar. Son tres horas de charla informal y había frases que iban a calar, pero no me esperaba que tanto. Tras escucharlo, hay quien me ha dicho que ha recuperado la ilusión por el Sporting tras un año tan duro”. Gómez recuerda que, “históricamente, al Sporting le ha ido mejor cuando ha tenido un amplio porcentaje de jugadores de la casa en su primer equipo”.

Son 38 minutos que recogen episodios rojiblancos desde la etapa de Manolo Preciado. Cases, Lora y Muñiz rememoran logros, partidos, anécdotas, amistades e infancias en Mareo. Ellos se emocionan recordando y los oyentes se sienten más partícipes aún de sus sueños realizados como futbolistas del equipo de su corazón.