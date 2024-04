Sebas Moyano: "Contra el MIrandés tuvimos miedo a perder lo que teníamos"

El Real Oviedo ha regresado este miércoles al trabajo en El Requexón preparando ya la jornada 36 en LaLiga Hypermotion. Los azules se enfrentarán el próximo lunes (20:30 horas) al FC Cartagena, con el objetivo de mantener su puesto de playoff y acercarse al ascenso directo.

Convocatoria de Jaime Vázquez y declaraciones de Sebas Moyano

La noticia de este miércoles en el Oviedo ha sido la convocatoria de Jaime Vázquez, central juvenil del Oviedo Vetusta, con la Selección Española sub-18. El zaguero va convocado por primera vez con el combinado nacional, que premia así su crecimiento exponencial este curso en la capital del Principado tras su etapa en el Real Madrid.





Antes de la sesión de entrenamiento, Sebas Moyano compareció ante los medios de comunicación en El Requexón.

Presión ante el Mirandés. "En el segundo tiempo no se vio al equipo que somos, quizá por el miedo a perder lo que teníamos. Llevamos una dinámica buena, estamos en una posición muy buena y queremos afrontar el final de temporada con lo bueno que hacemos".

Bajón en el segundo tiempo. "En el segundo tiempo no hicimos lo que debimos y el Mirandés tiene gente joven y buena arriba. Pecamos de no tener el balón, de no hacer daño y no buscar el gol. Al final cuando defiendes tanto puedes pagarlo. Vamos a Cartagena a por todo".

El Oviedo sigue en playoff a pesar del empate. "Quedando siete partidos todos se juegan algo y cualquier rival es peligroso. Queríamos estar a un punto del ascenso directo, pero estamos a tres y en playoff. Vamos a luchar por ello hasta el último momento".

Recta final de liga. "Tenemos que tener la cabeza fuerte y sabemos que si hacemos lo que sabemos vamos a estar arriba. Hay que seguir haciendo lo que nos ha llevado hasta aquí".

Expectativas puestas en él. "No me preocupa la presión. Noto la confianza del míster y de mis compañeros. En estos partidos no estoy tan afortunado como en otros, pero solo me queda trabajar. Soy un privilegiado por estar en el Oviedo y lo voy a dar todo hasta el final".

El descenso también se aprieta. "Todos se juegan algo por arriba y por abajo. Cualquier partido es complicado. El Cartagena está luchando ahí abajo y nos toca visitarlos ahora. Va a ser una lucha hasta el final".

Cartagena en casa. "Sabemos que el Cartagena es un rival difícil. En la ida empatanmos de penalti en el último minuto. Necesitamos ser fuertes y saber lo que tenemos que hacer. Iremos al Cartagonova a por los tres puntos".

Siete de nueve en las tres últimas jornadas. "Se hablaba mucho de los últimos diez partidos y llevamos siete de nueve, con esa media me conformo (risas). Hay que seguir haciendo las cosas bien".

Recibimiento en la previa del partido ante el Mirandés. "No me lo esperaba. El recibimiento fue algo muy bonito. La afición y nosotros tenemos que ir todos a una porque el objetivo es grandioso para el Real Oviedo".

¿Notas que los rivales te cogen la matrícula? "No creo que sea así, pero antes estaba encontrando portería y ahora no estoy tan acertado. Aún así estoy muy contento por los minutos que tengo. Tenemos una plantilla increíble que no se centra en un solo jugador y que en cada puesto tenemos de lo mejore de la categoría".

¿Rivales de arriba o de abajo en este final de temporada? "Los rivales son igual de peligrosos arriba que abajo. Va a ser tan difícil ir a jugar contra el Espanyol o Eibar que contra Cartagena o Huesca".

