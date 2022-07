"En Santos Laguna y Atlas se ha notado la mano de Orlegi"

Solamente hay dos clubes con capital mexicano en La Liga. Los dos son del Principado de Asturias. Tras el desembarco de Orlegi en el Sporting ha habido cambios y la ilusión se ha disparado, sobre todo teniendo en cuenta el buen hacer del grupo al otro lado del charco. Lo conocen bien en la Peña Sportinguista 'La Villa de Quini', que tiene sede en el país azteca. Charlamos con su presidente, Diego Álvarez Bada.

La colonia sportinguista en México no se esperaba la operación, como desvela Álvarez Bada: "No lo esperábamos. Veíamos difícil que pudiera venderse el Sporting y más a unos inversores mexicanos. Al principio pensábamos que era un rumor y no lo veíamos fácil".

Desde la experiencia de Orlegi en el país azteca, Álvarez Bada habla de como han mejorado a Santos Laguna y Atlas, dos equipos en propiedad de los mexicanos: "Desde hace años empezó siendo presidente del Santos Laguna. Creó Grupo Orlegi y con el paso de los años se convirtió en uno de los equipos más importantes. Años después adquirieron el Atlas, llevaba muchos años en la parte baja y en un año se convirtió bicampeón. Es algo que pocas veces ocurre. Se ha notado la mano administrativa de Orlegi. Están dedicados al deporte y eso hace que estén muy enfocados al deporte, empezando por la infraestructura y por la cantera, para poder después venderlos y crear patrimonio".

Está habiendo muchos cambios en todos los estamentos del club, algo que casa con la llegada de Orlegi: "Era de espera que llegaran a hacer limpia y meter gente de confianza y hacer todos los cambios que necesitaba el Sporting, porque la última temporada fue desastrosa".