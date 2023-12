Rubén Yáñez sueña con el 'Zamora': "Existe esa posibilidad y voy a ser ambicioso"

Estado del equipo. "Las sensaciones de esta última jornada son muy buenas, el equipo puede dar más. Ilusionados y positivos".

Lectura ante el Levante. "Es positiva. Queríamos demostrar que el equipo no ha perdido esa fuerza que estamos demostrando. La esencia del equipo sigue ahí, aunque no todos los partidos se puede mantener el ritmo del principio. El objetivo es seguir compitiendo así".

Polémica arbitral. "Ya pasamos página. Forma parte del fútbol, del juego y hay que convivir con ello. Hay que pasar página y pensar en el próximo partido"

¿El Molinón 'envalentona' a los árbitros? "No debería, deberían hacer su trabajo lo más objetivo posible".

Leganés fue un posible destino. "No tiene nada de especial a diferencia del resto. Es el actual líder y lo hace un partido diferente, sin embargo estoy completamente satisfecho con la decisión que tomé. Estoy contento y feliz aquí. Estoy disfrutando del día a día y, sobre todo, de la afición. Lo que busca un profesional, lo más importante, es estar cómodo donde estás".

Más partidos con portería a cero que encajando. "Me dice que se está haciendo buen trabajo. Defensivamente el trabajo es espectacular. El equipo salva muchas acciones y tiene mucho mérito lo que estamos consiguiendo. Hay que seguir siendo ambiciosos".

Cambio de Málaga a Gijón. "Así es el fútbol. El año pasado fue duro. He querido mucho al Málaga el poco tiempo que estuve, pero lo único que queda es mirar hacia adelante. Estoy feliz de estar aquí y en este momento. Estamos arriba peleando por algo importante, con mucha ilusión por delante".

Objetivo personal, ¿el Zamora? "Sí, me encantaría. Los números dicen que existe esa posibilidad y voy a ser ambicioso porque de esta manera también se aporta a nivel grupal".

Objetivo en lo que resta de 2023. "Pensar en el Leganés. Después jugamos el miércoles el último partido del año y lo que queremos todos es sumar 6 puntos. Son rivales muy fuertes, pero la ambición va a estar ahí. Sabemos que es difícil, pero tenemos todos los ingredientes para conseguirlo".

Cinco partidos sin ganar el Leganés. "No mete menos miedo por la racha y las bajas, aunque nosotros no tenemos ningún miedo. En casa no hay rival mayor que otro. Creemos que somos los más fuertes en El Molinón y queremos demostrar que somos fuertes y que podemos estar arriba".