Rubén Albés se toma muy en serio la Copa: "Llevando el escudo del Sporting de Gijón quiero ganar todos los partidos"

Rubén Albés, técnico del Real Sporting, compareció en sala de prensa en la previa de la eliminatoria de segunda ronda de la Copa del Rey ante el Racing de Santander, este miércoles (20:30 horas) en El Sardinero.

Preparación del partido. "Lo preparamos con lo que ya hemos construido hasta ahora. Tenemos una organización y ahora falta ver el plan de partido para Santander. Mañana haremos eso, hoy ha sido más para saber qué jugadores están disponibles".

Alineación. "Habrá rotaciones. No será el mismo equipo que en Soria. Para mí no son rotaciones, es alinear un equipo distinto. No tengo ganas de ver especialmente a ningún jugador. Tengo ganas de ver como respondemos ante una exigencia máxima en El Sardinero ante el líder de Segunda. Va a ser una prueba importante para nosotros".

Álex Oyón. "Jugará mañana como titular. Estuvo muy bien en Soria. ¿Qué le falta para jugar más? Que hay competencia en el equipo. Le veo más maduro, más futbolista".

Partido con rotaciones. "Se equilibra el partido por el hecho de ser una eliminatoria. Va a haber emoción, intensidad. Será un buen thriller".

Estado de El Sardinero. "Son las condiciones en las que tenemos que jugar. Contra el Mirandés vimos que se levantaba bastante el terreno de juego, pero estará así para los dos equipos. El que mejor se adapte al terreno de juego tendrá ventaja".

Once del Racing de Santander. "Tienen una identidad muy definida desde que está José Alberto como entrenador. Los cambios podrán venir por los jugadores que jueguen, pero la idea está clara. Nosotros tenemos varios planes de partido".

Clasificación. "Es el momento de apretar en Santander. Las victorias traen más victorias. Quiero hacer un buen partido, quiero que los jugadores den una buena versión. Hay jugadores a los que les vendrá bien para saber en qué punto estamos".

Más que ganar... que perder. "Llevando el escudo del Sporting de Gijón quiero ganar todos los partidos. También quiero ganar si hacemos un amistoso contra un Tercera RFEF. Es algo que intento transmitirle a mis futbolistas. El valor de defender a una ciudad, a una afición. Me gusta ganar a todo. Quiero ganar al pádel, al parchís... No pienso poner ninguna tirita antes del partido. Si nos gana el Racing les felicitaremos, la vida seguirá y afrontaremos el siguiente partido".

Declaraciones de José Alberto. "Seguro que si le preguntas si quiere las dos cosas, querría las dos cosas: jugar contra un Primera en Copa y jugar en Primera en liga".

Más de 1.000 sportinguistas en El Sardinero. "Por eso somos el Sporting de Gijón. Nuestra afición nos hace diferentes. Por eso los jugadores, cuando salen de Mareo, tienen un extra de rendimiento. Eso nos hace especiales. No hay nada más potente que ser diferente a otros por ser especial".

Ascender a Primera o ganar la Copa del Rey. "Si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. No soy de hacer hipótesis sobre nada".

Iker Martínez y el 'tirar la Copa'. "No está para competir mañana, tiene molestias. Si no tuviera molestias estaría en la convocatoria. Pasar eliminatorias nos permite afrontar mejor otros partidos de liga. Me extraña que alguien quiera salir derrotado de un partido".

Mbemba y Gaspar. "Vuelve Mbemba porque se ha recuperado de sus molestias. Estamos contentos con su rendimiento. Hoy se ha sentido bien y está en la convocatoria. Gaspar está bien, lleva toda la temporada bien. Apostamos por Queipo por no forzar nada más salir de lesión. Cuando salió contra el Córdoba el partido estaba roto y supo darle al equipo lo que necesitaba".