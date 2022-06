Rogelio García en #DCA: "Es fundamental que la nueva propiedad apueste por Mareo"

Rogelio García, captador de talento durante once años en la Escuela de Fútbol de Mareo, ha atendido la llamada de Deportes COPE Asturias para hablar y evaluar la 'reconstrucción' de Mareo, uno de los pilares básicos de la filosofía del Sporting y uno de los mayores retos a los que se enfrentará el Grupo Orlegi si se termina de concretar su llegada a Gijón.

¿Qué radiografía haces de Mareo en la actualidad y cuál debería ser la política con la llegada de Orlegi?

"Si te soy sincero, lo fundamental es que la nueva propiedad, que si no surge nada raro está a punto de llegar, mantenga la apuesta por Mareo. Futbolistas de Mareo y foráneos que mejoren lo que hay es la fórmula que siempre ha dado resultados. Que la propiedad que llega mantenga esa apuesta por Mareo es fundamental. A partir de ahí, es importante potenciar Mareo. Que no se quede solo en aumentar los terrenos con unos cuantos establecimientos de ocio. Por ejemplo, que haya un campo de entrenamiento para cada equipo, que haya un gimnasio que puedan utilizar todos los días la mayoría de equipos, que va a influir en un mejor rendimiento. Pagar bien a los entrenadores para que alguien no te diga que 'no' porque gana más en otro equipo de la ciudad que en el Sporting, potenciar el departamento de captación... Es una serie de cosas que, si la nueva propiedad mantiene la apuesta por Mareo, son fundamentales. Son cosas que se echan en falta y que íbamos a plantear para el futuro. Supongo que en el día a día, cuando se hable de Mareo, la nueva propiedad tendrá que tenerlo en cuenta".

¿Crees que Mareo ha perdido 'identidad'?

"Más que la pérdida de identidad, pasa todo por reflexionar qué es lo que queremos y qué hacemos en base a lo que queremos. Me duele leer que dos o tres críos de infantiles se puedan ir a otros clubes de España. La identidad pasa porque las familias, niños y sus representantes entiendan que el mejor sitio para crecer es Mareo. Fue fundamental en el pasado y debe seguir siendo fundamental. A partir de ahí, encontrar un equilibrio que no siempre se dio entre las dificultades que parecían absurdas para llegar al primer equipo. Eso limitaba en parte la posibilidad de firmar a cadetes o juveniles sabiendo que las puertas estaban casi blindadas para acceder al primer equipo. Por otro lado, la necesidad económica facilitó, quizá en demasía, la subida de esos críos al primer equipo. Encontrar el equilibrio entre ambas cosas sería lo ideal".