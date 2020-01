“El peligro de descenso está ahí”. La frase la pronunció este domingo el portero del Sporting Diego Mariño. El periodista Marcos Martín, en su análisis en Deportes COPE Asturias, valora esa afirmación. “A riesgo de ser osado, yo no veo ese peligro. No tengo ese miedo. No sé si tiene que ver con que nunca hemos visto al Sporting en esa situación o quizá porque, aun haciendo una muy mala temporada, el equipo nunca ha estado en puestos de descenso. Teniendo en cuenta lo mal que lo ha hecho el Sporting, todavía hay equipos peores, y eso me da cierta tranquilidad en ese sentido”, argumenta.

Marcos Martín analiza al Sporting de Djukic: “Al equipo no se le ve peor, algo es algo... Me ha gustado más el Sporting de fuera que el de casa, y eso que ha perdido los dos partidos lejos de El Molinón. Se ven unos fallos colectivos e individuales muy groseros. El partido de Soria no me disgustó, no vi un Sporting inferior al Numancia, pero si fallas atrás y perdonas arriba, lo pagas”.