El recuerdo a Paquito, en COPE Asturias: "Se fue con la espina de no haber entrenado al Oviedo"

El fútbol español se levantó este miércoles de luto. Paquito ha fallecido a los 86 años de edad, llevándose con él infinitas muestras de cariño de las decenas de equipos en los que formó parte como jugador y entrenador. Entre ellos, por supuesto, su querido Real Oviedo.





Paquito es ovetense de nacimiento y despuntó en el primer equipo del Real Oviedo entre finales de los años 50 y principios de los 60. Sus grandes actuaciones en el centro del campo azul, junto a Iguarán, le llevaron a la Selección Española, donde acumuló cinco partidos como internacional antes de firmar por el Valencia. "El Oviedo tuvo que vender a Paquito al valencia por motivos económicos, no deportivos. El traspaso fueron unos 2'5 millones de pesetas", relata JoséMangas, historiador del Real Oviedo, en Deportes COPE Asturias.

Amor por el Real Oviedo

Después de cinco años en el Real Oviedo se convirtió en leyenda en el Valencia, equipo que por aquel entonces acostubraba a jugar la Copa de Ferias. Sin embargo, Paquito nunca olvidó sus raíces asturianas. "En varias entrevistas ha dicho que siempre ha estado pendiente del Real Oviedo, lo lleva en la sangre", cuenta Mangas. Paquito junto a Cazorla y Javi Venta en el Villarreal.

Paquito junto a Cazorla y Javi Venta en el Villarreal.





Como entrenador, dirigió a un total de 15 equipos del fútbol español, pero nunca al Oviedo. "No sé si fue un tema económico porque el Oviedo no se lo podía permitir o simplemente no se unieron los caminos, pero creo que Paquito siempre tuvo esa espina clavada de no haber podido entrenar al Oviedo", explica José Mangas.

Este domingo, Castellón y Oviedorendirán homenaje a un hombre que quedará siempre en la memoria del fútbol español y en la puerta número 4 del Carlos Tartiere, que luce su nombre.