La receta del éxito de Javi Calleja: "Hay que tener paciencia, trabajar y estar unidos"

Javi Calleja, entrenador del Real Oviedo, compareció este jueves en la sala de prensa del Carlos Tartiere ante los medios de comunicación en la previa del choque del domingo (18:30 horas frente a la SD Eibar.

Análisis último partido. “Tenemos que ganar en casa para hacer bueno el punto. Campo complicado, dominio alterno, nos sirvió para ver y necesitamos seguir mejorando. La exigencia es máxima y somos conscientes de que son momentos en los que en rendimiento oscila. Tenemos que mantener una regularidad para seguir creciendo”

Plantilla disponible. “Súper positivo. Están todos para ir convocados, quedan días de entrenamiento. Buscamos estar al 100% en todos los aspectos. Que estén metidos, que sepan a qué se juega y que estén disponibles”.

Paulino. “Entrenó bien toda la semana y el último día tuve una decisión técnica. Decidí que no fuese convocado aunque estuviese al cien por cien y contar con el este fin de semana”.

Exceso de presión. “Estamos en un mundo un poco loco. No sé cuántos entrenadores han cesado ya. Habría que analizarlo un poco y ponernos a pensar. Por qué hay tanta prisa. Se confía en un proyecto y al poco tiempo se deja de creer en él. No creo que sea cuestión de entrenadores. Los objetivos se consiguen al final. La buena noticia es la del Sevilla. No sé qué habrá pero me suena bien que de repente le renueven. Se da mucho lo contrario. Queremos conseguir el objetivo en tres jornadas. Lo que hay es que tener paciencia y trabajar. Ir de la mano y estar unidos. Y tener miras al medio o largo plazo”.

Mejor tramo hasta ahora. “Todos son tan diferentes. El primer partido contra el Depor a nivel competitivo fue muy positivo. En Cartagena la lectura y llevarlo donde queríamos es lo que más se asemeja pero hay pero. Con más intensidad, profundidad, acabando más jugadas. Exigiéndonos más en metros finales. Buscando más ocasiones, someter al rival. Esa marcha más. pero sí con la lectura e interpretación de llevar el partido donde queríamos”.

Pasos hacia adelante como equipo. “El equipo va dando pasos hacia adelante de forma intermitente. Tenemos que buscar la regularidad en un partido entero. El equipo ha ido creciendo en ese aspecto. Contra el Eldense hubo momentos muy buenos, pero jugamos contra un rival que está muy preparado y lo supimos defender bastante bien. Estuvo más hacia nuestro lado. El equipo está cada vez mejor posicionado en el campo. Tenemos que hacerlo todo un poco más rápido”.

¿Mucha competencia en las bandas? “Esta semana hemos probado otra serie de cosas. Hassan por la izquierda, Chaira por derecha. Sebas y Paulino donde están mejor es a pierna cambiada. Pero mira que cuatro jugadores. Nos van a dar mucho. Y tienen que ser conscientes de que tienen que darlo de inicio o de banquillo. Van a ser importantes”.

¿Cambios en las bandas? “Estoy todo el día dando vueltas a fútbol, como mejorar, como plantear un partido. Las posibilidades son muchas. Hassan a pierna natural da otra serie de cosas. Uno contra uno va a tener donde juegue. La toma de decisiones a pierna natural puede ser mejor. Los centros serán de más calidad. A pierna cambiada se buscan otra serie de cosas y no las hemos encontrado. Chaira interpreta muy bien el juego y es vertical y tiene uno contra uno y también sabe cómo asociarse y meterse por dentro”.

Dudas en el pivote defensivo. “Analizamos todo, por perfiles una cosa te dan y otra te quitan. Ha habido momentos buenos de Sibo y de Del Moral. Vamos buscando el punto. Poco a poco van dando aspectos más positivos. Y también Colombatto o Seoane en una posición de pivote no están tan a gusto pero con dos mediocentros están más liberados y más cerca de la construcción”.

Sobre el Eibar actual. “Les veo el mismo ADN. Han cambiado piezas y a nivel colectivo veo el mismo del año pasado. Mismos comportamientos, muy trabajado, un equipo muy difícil. Y siempre están arriba. Vienen haciendo las cosas muy bien”.

Uno de los partidos más exigentes de la temporada. “Año tras año están arriba y eso no es casualidad. Van dando continuidad al trabajo de la temporada pasada. Es uno de los equipos que más me gusta. Va a ser uno de los partidos más exigentes”.

Cambios en las plantillas de Oviedo y Eibar. “Es complejo. Ojalá siempre se mantuviese una base que ha ido dando resultado pero ahí sí que entran muchas situaciones, muchos intereses. Antes decías la alineación de memoria y ahora no sabes ni dónde está casi algún jugador. Es difícil encontrar una base durante muchas temporadas”