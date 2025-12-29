El Real Oviedo persigue un '9' con "más futuro que presente": así es Thiago Borbas

El Real Oviedo está a punto de cerrar la incorporación del delantero Thiago Borbas, una apuesta del Grupo Pachuca que genera incertidumbre por sus cifras. A simple vista, su trayectoria reciente no parece la de gran goleador: esta temporada ha marcado un solo gol en 19 partidos en el Brasileirao, un dato que preocupa al oviedismo en vista de las urgencias para salvar la categoría en Primera División.

Un perfil de futuro, no de presente

Juan Manuel Maldonado, expero en fútbol brasileño, ve en Borbas un delantero con proyección para ser convocado con la selección uruguaya. Destaca por su buen porte físico, su dominio del balón fuera del área a pesar de su envergadura y su capacidad para armar rápido el disparo. "A mí es un delantero que me gusta, es un jugador joven y tiene proyección", ha señalado Maldonado, quien lo ve como una buena apuesta a medio o largo plazo.

Sin embargo, el principal foco de duda se centra en el contexto y la necesidad de un rendimiento inmediato. El salto a Europa desde Brasil es un reto mayúsculo, y la presión y la ansiedad podrían jugar en contra de un futbolista sin experiencia en Europa. Por ello, Maldonado considera que no es el perfil idóneo para las urgencias del Real Oviedo: "Creo que el Real Oviedo debería haber ido por otro perfil más contrastado".

Un delantero diferente a lo conocido

A diferencia de otros delanteros altos y corpulentos, una de las mayores virtudes de Thiago Borbas es su inteligencia para no frenar el ritmo del equipo. "Sabe dar continuidad a las jugadas ofensivas, no es el típico delantero alto que te coge la pelota, te ralentiza el juego y permite a la defensa rival otra vez organizarse", analiza Maldonado en Deportes COPE Asturias.

Además, aunque no es un velocista, "tiene una rapidez aceptable para su físico", un atributo importante para un equipo que, como el Oviedo, suele jugar con campo por delante.

Su situación es muy diferente a la de Alemao, quien era titular en Internacional de Porto Alegre. Borbas, en cambio, ha tenido un rol secundario en el Red Bull Bragantino, con muy pocos minutos en el tramo final de la temporada. Suplente en la mayoría de los últimos encuentros, su participación ha sido testimonial. No obstante, tuvo un gran impacto inicial en Brasil, con una excelente ratio de goles por minuto jugado, aunque ese rendimiento se fue diluyendo.

En definitiva, el fichaje de Thiago Borbas es una apuesta de futuro del Grupo Pachuca, que lleva tiempo peleando por su incorporación 'peleando' con clubes como Necaxa.