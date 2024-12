El Real Oviedo gana al Granada y se sube de nuevo a la euforia

El Real Oviedo vence al Granada en el Tartiere y vuelve a Play Off

El Real Oviedo suma por primera vez su segunda victoria consecutiva y lo hace ante un rival candidato también al ascenso. Y al que fue superior, como refleja el marcador final que devuelve al Oviedo a posiciones de Play Off. El partido se presentaba como un duelo de aspirantes. Un duelo sustentado además por las plantillas, con argumentos en los dos casos como para pensar en ser de las mejores de la categoría. Y ambos equipos , conscientes de lo que se jugaban, se afanaron en no cometer ni un mínimo error y en no dejar el mínimo resquicio al rival.

Y así transcurrió la primera parte. Con el Real Oviedo llevando la iniciativa, sobre todo la primera media hora, pero sin generar ocasiones. Tampoco el Granada, que esperaba a robar y salir con velocidad. El más activo en el Oviedo era Hassan, que regresaba a la titularidad y que por momentos volvió loco a Miguel Brau. Pero no consiguió sacar balance productivo más allá de varios balones parados que el Oviedo no aprovechó.

Las ocasiones llegaron en la segunda parte. Y Colombatto fue el protagonista en los primeros minutos. Primero con un disparo potente desde la frontal que se marchó fuera y después con ua ocasión en la que tenía todo a favor para marcar tras robar a Luca Zidane, pero decidió mal y acabó perdiendo una clara ocasión. Fue tal el fallo que el Oviedo quedó noqueado durante unos minutos. Y eso hizo crecer a Gonzalo Villar y al Granada. Pero el Oviedo se defendió bien.

Con los cambios, con la segunda ventana, el Oviedo ganó otra vez velocidad arriba y mordiente. Tras un centro de Moyano y una dejada de Paulino, los dos cambios, Portillo remató a gol, pero en fuera de juego. Anulado. El Oviedo aprovechó el empuje de los cambios y apenas unos minutos después, Moyano entró con velocidad en el área ante un balón suelto. Llegó tarde Luca Zidane y se lo llevó por delante. Penalti claro que transformó Colombatto. El Oviedo siguió con la inercia y Paraschiv sentenció tan solo unos minutos después tras regatear a Luca Zidane y batir a portería vacía en un disparo que no era sencillo. El Tartiere celebró y el Real Oviedo disfrutó. El fútbol, en cuestión de una semana, ha cambiado de nuevo el estado de ánimo y ha instalado de nuevo la euforia en el conjunto carbayón.