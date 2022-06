Ramón Julio en #DCA: "El problema con Borja Sánchez no viene de ahora"

"Empezó animado con la salida de Ziganda y las llegadas de Tito y Bolo. Ahora estamos en compás de espera. Puede que a partir del día 30 de junio se empiece a animar", dice Ramón Julio en Deportes COPE Asturias sobre un mes de junio 'tranquilo' para el Real Oviedo.

Sobre las renovaciones de Borja Sánchez y Femenías, no cree que pueda ser determinante en el tope, que el Oviedo va bien ahí, y sí en la planificación de la plantilla. "Todo parece apuntar que Femenías va a decir que sí, pero si dice que 'no' tienes que ver si te quedas con Braat, que no conoce la liga, o con Tomeu. Borja es un jugador clave en la planificación y juega en la izquierda, donde el Oviedo está más descalzo ahora mismo".

La gran noticia es la renovación o no de Borja Sánchez. El '10' está esperando hasta el final para comunicar su decisión. "Es fácil de entender. El problema de Borja es que no renovó hace dos temporadas. Cuando no haces las cosas a tiempo, te ves obligado a esto. Ahora tienes que apechugar con ello y tratar de compensar. Además, tiene una lícita aspiración de jugar en Primera División".

Las opciones de Borja Sánchez son jugar en Primera División o seguir en Segunda en el Oviedo. "Está esperando a ver cómo son las ofertas de Primera. El mercado hasta ahora está muy parado en el fútbol. El Albacete ha firmado hoy a Rubén Albés. El mercado está muy frío por ahora".

En torno a los fondos CVC, apenas se saben cosas de los planes del Real Oviedo con el dinero que le da LaLiga por el acuerdo con el fondo de inversión. "Quizá haya cosas avanzadas pero no lo sabemos. En el club quieren que las inversiones tengan retorno, pero no creo que los videomarcadores sean algo capital en el futuro del club", finaliza.