Ramis respalda a Cervera sobre el partido entre semana: "Coincido con él plenamente"

El Tenerife - Real Oviedo coge a muchos con el pie cambiado. Incluido a los protagonistas. El partido debería disputarse el próximo fin de semana, pero debido a un compromiso del equipo canario por su centenario, se ha adelantado a este miércoles. Cervera alzó la voz ante esta situación. Ramis ha respaldado al técnico del Real Oviedo.

Después de haber dejado claro que no le gustaba el horario en la rueda de prensa posterior al partido contra la UD Las Palmas, el técnico del Tenerife también ha incidido en ello en la comparecencia previa ofrecida este martes antes de jugar contra el Real Oviedo: "Coincido con él plenamente. No vienen bien las jornadas entre semana. Tenemos un partido importante para la entidad el domingo y es lo que toca. Tenemos una plantilla amplia y tenemos que estar preparados para estas situaciones. Pero sí estoy de acuerdo con él".

Y es que había sido Álvaro Cervera el primero en alzar la voz ante el horario del partido: “Está mal hecho. Pero lo marca la competición. No tenemos tiempo a preparar un partido en condiciones. Cuando se prepara un partido sabes detalles sobre los contrarios y ahora es imposible. Lo puedes ver en un vídeo, pero no lo puedes trabajar en el campo. Tenemos un viaje a las islas. Está diseñado así. No es todos los partidos, pero cuando es así, no se piensa mucho en el trabajo de los entrenadores y de los equipos".