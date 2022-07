Quentin Braat: "El Oviedo era imposible de rechazar"

Tito Blanco ha presentado a Quentin Braat y a Oier Luengo como primeros fichajes del Real Oviedo para la 22/23. "Quentin se ha criado en el Nantes y que pasa los últimos años en el Niort, en la Ligue 2. Oier participó con la primera plantilla del Athletic en algún amistoso. En el Amorebieta ha tenido una participación considerable. Estoy contento. Quentin viene de la anterior dirección deportiva pero he visto partidos completos y reúne características para competir en ese puesto importante. Nos dará garantías para conseguir objetivos. Oier es rápido, importante en disputas y duelos aéreos. Con salida de balón sencilla. He tenido la oportunidad de verlo y tiene unas condiciones que nos van a dejar contentos. Yo estoy enormemente feliz de que esté en el Real Oviedo. Espero que tanto Luengo como Braat puedan tener un rendimiento positivo y favorable para el club".

El portero francés ha hecho el esfuerzo de hablar en español en su presentación como jugador del Real Oviedo.

¿Por qué te decidiste por el Oviedo?

"La oportunidad es imposible de rechazar cuando me llaman. Es un gran club con un gran proyecto. Estoy muy feliz de estar aquí".

¿Cómo te defines?

"Soy un portero moderno. Soy alto y tengo buen juego aéreo. Necesito trabajar mucho para mejorar".

¿Qué sabes del fútbol español?

"Espero ayudar al equipo. Espero realizar una buena temporada. Vi muchos partidos cuando supe que iba a fichar por el Oviedo".

Se le preguntó por sus conversaciones con Tito Blanco antes de la firma del contrato y ahí volvió a entrar el director deportivo ante las dificultades del guardameta con el idioma. "Hemos estado en el hotel, he conocido a su pareja. no le he hablado de fútbol. Le he ayudado a encontrar piso para que tengan tranquilidad de saber dónde van a vivir. Poder darle todos los recursos posibles para que no se preocupe de nada, solo de entrenar. Intentams ayudarle lo antes posible para su vivienda. Poco más he hablado. Si desde fuera veo algo donde puedo aportar, voy a ser muy comunicativo con todos. Estoy aquí para sumar y ayudarles pero también para exigirles".













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado