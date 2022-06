"Me quedo con que la gente por la calle me diga 'eres un paisano'"

Con representantes del club, cuerpo técnico y miembros de la dirección deportiva y de la cantera, José Ángel Ziganda dijo adiós. El técnico navarro se despidió en rueda de prensa de la entidad azul tras dos temporadas y media. Desde el club se informó que "no se ha emitido ningún comunicado porque hemos querido respetar el deseo de José Ángel de querer comunicar lo que os comunique ahora".

El entrenador tomó la palabra para asegurar que "mi intención era comunicar mi decisión personal de cara al futuro, bien pensada y consensuada con mi familia. Hemos decidido no seguir aquí el año que viene. Tras unos días de espera, hemos decidido no continuar o no alargar esa posibilidad de seguir el año que viene".

Por momentos emocionado, Ziganda tuvo palabras de agradecimiento para todos antes de "Me gustaría que no sea una rueda de prensa al uso. Sé que es una ciudad muy viva, que en seguida corren las noticias. El fútbol mueve muchas cosas y tiene mucha actividad. Desde dentro me he dado cuenta de qué significa el Real Oviedo. Quiero agradecer a muchas personas. Me siento así. Mi premio es estar aquí y poder despedirme de la afición, de los medios. Agradecer de corazón y con sinceridad. A los cercanos que habéis estado a mi lado en El Requexón, personal médico, Lito, Silvino, Laura y su equipo, los jugadores y sus capitanes, que me han hecho sentir entrenador y persona; agradecer a nuestro querido Arnau y César, que vinieron a buscarme. No pensaba que fuera a vivir de esta manera estos dos años y medio. Me siento afortunado. No voy a decir que todo haya sido bonito y no haya habido desavenencias. Eso es insignificante con todo lo que he podido vivir. Todo esto, para mí, no tiene precio. Ha sido un auténtico lujazo y un orgullo poder representar al equipo, poder ser yo. He podido jugar con la gente que he querido, entrenar con la gente que he querido. Todo el mundo me ha respetado muchísimo. Si alguna vez no he sido todo lo correcto o cuidadoso que deber, pido disculpas".

¿Por qué?

"Es una decisión personal. No es un día para hablar de temas muy concretos. No he tenido ninguna propuesta directa del club. No he rechazado nada porque no ha habido nada. Me gustaría dejarlo como está. Son temas que no tocan hoy".



¿Poco valorado?

"Para nada. El club es más grande que todo el mundo. Ha de tomar decisiones, ha de actuar. Hay que respetar. Muchas veces, los que estamos aquí en la sala de prensa, nos creemos ser más grandes. A todos nos gusta sentirnos queridos, pero hay un club que está por encima de todo. Se tomó la decisión de que viniese. Ahora se tomarán decisiones con el nuevo entrenador. Poder estar aquí y sentirme valorado. Eso no tiene precio".

¿Hubiera cambiado la perspectiva si siguiera Rubén y hubiera habido propuesta?

"No sé. No ha habido y no puedo contestar".

¿Algo concreto?

"He hablado con mi representante y hay diferentes posibilidades. Mi intención es entrenar, pero quería esperar un poco a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Le daré luz verde al representante y que tire hacia adelante".

¿Con qué se queda? ¿Ve al bloque preparado?

"Me quedo con la rampa del día del Ibiza. Equipo grande, afición grande. Dices que esto puede ser un tsunami deportivo. He tenido experiencias en otros lugares, en clubes que están en Primera y, cuidado, la rampa del otro día fue espectacular. Me tengo que quedar con los derbis. No lo conocía desde dentro. Es un privilegio. Cómo se viven. Y luego, ganarlos… Siendo egoísta por mi parte. Te hace llorar de emoción y alegría. Significa la fuerza y el potencial. Orgulloso de poder vivirlo en el campo. El club tiene una base, tiene buenos jugadores. Como se ha visto este año, han ido a más. El año que viene será más y mejor. Les decía que son buenos jugadores, pero son mejores tipos".

Cuando llegó, ¿el club es el que se esperaba? ¿Qué percepción tiene como club?

"Me acuerdo tras el partido ante el Lugo. Sus caras. Yo venía más fresco, con ganas de sacar esa situación. El club estaba agarrotado. A falta de soltar todo el potencial. Ese año… he tenido suerte de estar al lado de Paco y Luis Manuel. Siempre han estado conmigo. Gente como Víctor, Antonio, Marcos, Manolo, Miguel… me han introducido lo que es este club en su gente, su afición. Me he identificado con todo ello. Tiene mucho potencial. Si entre todos, explota, se empuja… el potencial que veo es el de la rampa. Ves a los niños con la camiseta azul, ves a los padres con la camiseta azul. Los que tenemos la suerte de estar en el autobús… no tiene precio. Empezamos 7.000 u 8.000 y ves la despedida del otro día, con todos aplaudiendo. Oportunidad de disfrutarlo y valorarlo".

Respuesta del club ayer

"Todo bien, pero la decisión la había tomado. Agradecido a Arturo, que había hablado con él. Si doy la palabra, doy la palabra. El lunes a la noche había tomado la decisión. Vamos a pensar en positivo. Seguro que será para bien".

Decisión personal, ¿desgaste o retos nuevos?

"El mundo del fútbol tiene cosas de decir que han sido dos años buenos. Dejarlo aquí es un privilegio. Dejar un buen sabor de boca, aunque no gustas a todo el mundo. Cuando uno deja el club, te vas cesado, por agotamiento… pero en este caso me siento vivo, con energía. Sabemos que igual empiezas el año que viene y estos meses hubieran parecido diez años. Hay muchos argumentos y todos me han llevado a esta decisión".

¿En qué ha cambiado Ziganda en estos dos años y medio?

"En el conocimiento de un club. Cuando estás dentro. No he tenido que tener una doble cara. Conocimiento de la ciudad, de Asturias. Ya lo sabía, pero a nivel deportivo, corroborar la importancia de los grupos. Es importante tener que hay gente que no juega y sabe tirar del carro. No es fácil manejar a esa gente joven, esos egos, pero es la clave para que los clubes tiren hacia adelante".

Tras dos años y medio, ¿qué legado te gustaría dejar en la afición?

"Me encanta cuando voy por la calle y me dicen “eres un paisano”. Me agrando. Cuando me dicen paisano".

Mensaje a la afición que se siente huérfana

"De huérfana, nada. Darle las gracias. Vendrá otro que ilusionará, también se cabrearán con él. Las gracias por el cariño que han mostrado. Los activos de los clubes son la afición. Es el verdadero motor. Hay que cuidarlo y mantenerlo vivo. Hay que echarle gasolina para que tire hacia adelante. Gracias y muy orgulloso por vivir esta magnífica experiencia".