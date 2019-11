Aunque no los dé a conocer de forma pública, José Alberto López asegura que sabe cuáles son los problemas que afectan al Sporting. “Claro que sé qué es lo que sucede y qué es lo que pasa. Y en ello estamos trabajando. No lo voy a comentar. Las debilidades que un equipo tiene quedan de puertas hacia adentro. Trabajamos para corregirlas, mejorarlas y conseguir la regularidad que todos queremos”, asegura. Más adelante, en la rueda de prensa previa al partido de este viernes contra el Tenerife, el técnico rojiblanco ofrece más pistas sobre dónde se sitúan esas carencias: “Nos falta esa regularidad para competir. Sabemos que sin humildad, en esta categoría, es complicado poder sacar partidos. Sin niveles de intensidad y esfuerzos altos es complicado ganar partidos. Es una de las cosas que hemos visto y que tenemos que mejorar para conseguir esa regularidad”.

Del derbi del pasado fin de semana, José Alberto extrae aspectos a conservar. “La solidez defensiva, la intensidad y la generosidad que mostró el equipo. Son señas que nunca deben faltar. Hubo niveles de esfuerzos muy altos el otro día”, destaca. El objetivo se centra en trasladar esos valores a El Molinón. “Volvemos a nuestra casa con ganas de hacer un buen partido para volver a la senda de la victoria”, confía.

El entrenador del Sporting reitera un mensaje expresado jornadas atrás: “No miramos la clasificación, la miraremos cuando acabe todo”. ¿Cree José Alberto que el equipo alcanzará pronto la zona alta? “Pronto no va a ser, porque estamos lejos. Pero yo sigo con la misma ilusión que en verano. Creo que lo hemos demostrado: hemos sido capaces de ganar a cualquiera, pero también capaces de perder contra cualquiera”.

José Alberto López confirma el buen estado físico de Manu García (“ha llegado un poco cansado del viaje, como es lógico, pero está bien, ha descansado y ha hecho un buen entrenamiento; está bien para jugar”) y de Uros Djurdjevic (“está listo para jugar”). “Para nada hemos perdido confianza en Borja”, responde sobre la ausencia del defensa gijonés en la última convocatoria.

El técnico asturiano no se detiene en analizar su primer año en el banquillo del Sporting. “No me paro a pensar en esas cosas. Me paro a pensar en analizar, corregir, en intentar progresar, en detectar errores y potenciar virtudes. Eso ocupa mi tiempo”, apunta. Sobre el Tenerife y su cambio de entrenador, José Alberto no entra en demasiados análisis. “Esta semana nos hemos fijado menos que nunca en lo que pueda o no hacer el Tenerife. Nos hemos centrado en nosotros. Tenemos muy claro el partido que tenemos que hacer”, subraya.

José Alberto se muestra feliz por el regreso de Joaquín Alonso, nuevo responsable de relaciones institucionales del Sporting: “Es una excelente noticia, tanto a nivel personal, le conozco desde que era niño porque empecé a jugar al fútbol con su hijo, como a nivel profesional. Supone mucho que su figura esté unida al Sporting. Son pasos que el club va dando hacia adelante. Y estoy seguro de que Joaquín nos va a ayudar a crecer como personas y profesionalmente como club”.