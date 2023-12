La previa del Real Oviedo - Elche: el posible once azul y cómo llega el conjunto ilicitano

El Real Oviedo quiere seguir escalando punto a punto al calor del Carlos Tartiere. Los azules reciben a un Elche que viene de perder ante el Cartagena, pero que venía cosechando buenos resultados. Luis Carrión podrá contar con Colombatto, que compartirá doble pivote con Jimmy. La duda en el once viene con la posible entrada de Viti Rozada en el lugar de Masca. El resto, serán los mismos de Santander.

En Deportes COPE Asturias hemos hecho previa del partido. Íñigo Domínguez, de TPA, da opciones a Masca por delante de Viti en esa duda en el once: "Una vez escuchada la rueda de prensa de Carrión con calma, creo que deja una pista de que va a seguir contando con Masca en esa posición. Viti ya viene con una semana más de entrenamientos, que le vienen bien. Pero dado el rendimiento de Masca y que Viti igual no esté al 100% pueda apostar por Masca". Lo que está claro es que con Colombatto recuperado, hay alivio para la hinchada azul: "Está demostrando que es muy profesional para todo. Y también inteligente. Siente una molestia, decide parar y debido a que para hoy estará. Es una pieza fundamental. Infinitamente mejor que esté a que no esté".

En frente viene un Elche que acaba de tropezar en casa ante el Cartagena. Llega con la duda de Borja Garcés y después de haber perdido ante el Cartagena, por lo que hay cierta incógnita de cómo reaccionará el equipo. Cristian Egea, de COPE Elche, refleja ese pensamiento: "La primera parte fue muy buena. Sin embargo, la segunda mitad, Calero ganó la partida táctica. El ambiente es que no se sabe si va a dar una de cal o una de arena. Es capaz de lo mejor y de lo peor. Si se va a ver la versión de la primera parte o de la segunda".