"El presidente del Sporting calentó el derbi y nos acusó de cosas que no son"

Javier Pérez, presidente de la APARO, ha explicado el comunicado emitido tras el derbi asturiano en los micrófonos de COPE Asturias.

"Decidimos esperar a que pasara el partido porque en la reunión en Delegación del Gobierno fue lo primero que se dijo, que el partido ya era demasiado caliente como para seguir calentándolo más. El presidente del Sporting calentó bastante el partido y a la APARO se nos acusó de cosas que no son. Hacia la Asociación y hacia un miembro. Hemos salido a defender nuestra postura después del derbi para que no haya problemas".

Registros en los locales de las peñas

"Es algo inexplicable. Ni el coordinador de seguridad ni el jefe del campo saben nada de esta situación. No sabemos por qué se da. Creemos que fue desproporcionado porque no creo que necesiten 25 policías, 3 grilleras y una furgoneta para entrar en el local empujando a la gente. Bastante desproporcionado".

¿Problema de seguridad?

"Yo después del recibimiento fui a tomar algo pero vi todo normal. La gente animando bastante fuerte pero yo no vi ningún problema ni nuestro ni de la Policía. Me comentan que, al final del recibimiento, se calienta todo por parte de la Policía y por parte de los aficionados. Hay momentos de mucha tensión. No sabemos por qué saltó la chispa. Afeó el derbi, el recibimiento y a la ciudad. Esperemos que quede ahí porque no nos gustan este tipo de cosas. Desde la APARO no creemos que hayamos hecho nada para que se nos ponga en el disparadero".