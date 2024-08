Jonathan Dubasin, presentado con el Sporting: "Venir del Oviedo no me pesa; es una motivación"

Jonathan Dubasin es un uno de los nombres propios del verano de fichajes en el Real Sporting. Es una petición de Rubén Albés, que le tuvo en Albacete, en una temporada 2022/23 en la que anotó 11 goles. En su presentación como nuevo jugador rojiblanco, habló del paso del Oviedo al Sporting o del papel de Rubén Albés en su llegada a El Molinón.

Saludo a la afición. "Agradecer a la directiva y a toda la gente que ha confiado en mí durante todo el tiempo. Agradecer a mi representante y a mi pareja todo el esfuerzo por estar aquí. Quiero seguir creciendo como futbolista, como persona y a darlo todo por este equipo. Agradecer a los compañeros porque esto es una familia, se desmuestra dentro. Iremos todos juntos y seguro que saldrá todo bien".

Importancia de Rubén Albés. "Que el míster esté aquí es un punto muy importante. Siempre he estado muy agradecido porque él me puso en el fútbol profesional y gracias a él estoy donde estoy. Todo ayuda, también el gran club que se ve desde fuera".

Contactos para fichar por el Sporting. "Los contactos se iniciaron en verano. Lo tuvimos bastante claro desde el principio, solo era aclarar papeles".

Qué le pide Albés. "El mister me conoce perfectamente y sabe explotarlas al máximo. El estilo que él propone se adapta muy bien a lo que yo soy como jugador y trato de demostrarlo en los entrenamientos y en los partidos".

Llegar al Sporting tras haber pasado por el Oviedo. "Lo he vivido como algo normal, soy un jugador de fútbol profesional. Que haya pasado por el Oviedo en los últimos seis meses no quiere decir que no dé lo máximo de mí mismo. Vengo con muchas ganas, mucha ilusión y con ganas de demostrar mi nivel".

¿Afectó el pasado en el Oviedo para tomar la decisión? "No me pesa, es una motivación. Estoy en un club grande, estoy centrado en el Sporting y agradecido a todos los clubes que se han interesado en mí para desarrollar mi carrera. Voy a dar el 100% por esta camiseta".

¿Es el Sporting la mejor opción para encontrar de nuevo el nivel de Albacete? "El mejor paso para mi carrera. Es un paso muy importante y espero volver a retomar las buenas sensaciones como jugador y retomar esa confianza".

Mejor posición. "Puedo jugar en las tres posiciones de arriba. Me adapto a lo que pida el mister. Siempre y cuando explote mis virtudes... no tengo preferencias".