Perico Pérez: "Se puede estar firmando lo más importante de la historia del Sporting en los últimos 30 años"

Hugo Perico Pérez, jugador argentino del Real Sporting en la década de los 90', se pasó por los micrófonos de Deportes COPE Asturias para analizar la actualidad del conjunto rojiblanco, en plenas negociaciones del Grupo Orlegi por el paquete accionarial del Sporting.

Perico, muy crítico con la gestión del club, confiesa que tenía información sobre la operación desde principios de mayo y se muestra a favor de un cambio en la propiedad del Sporting. Además, cuenta cómo fue la conversación con Javier Fernández que le hizo viajar desde Londres a Gijón en 2019.

¿Tenías información de la operación?

"Sí, tenía información. Siempre estoy en contacto con gente de Gijón, muy confiable en lo que dice. Yo no me hubiera atrevido a poner en Twitter que se estaba tratando la venta del Sporting. Se puede estar firmando lo más importante de la historia del Sporting en los últimos 30 años".

¿Tienes información de cómo van esas negociaciones?

"Se dé o no, los que vengan también van a ser criticados. Aunque vengas con capital para invertir, cambiar el Sporting llevará un tiempo largo. Para formular cambios y para que haya progresos en una institución no basta con comprar el 72% o el 100% de las acciones. Por lo menos, se cambiaría el único lugar en 30 años. El único lugar que nunca se ha cambiado ha sido la gerencia. Ni siquiera sé si lo cambió por lo deportivo, por cansancio, porque quiere dejar el Sporting... creo que no va por ahí. Queda en mí las razones, porque es un tema particular. No creo que le tenga miedo a que la situación deportiva. Es muy complicado estar entre los tres primeros y luego casi bajar a Segunda, pero no creo que lo deje por lo deportivo".

¿Conoces al Grupo Orlegi?

"No, no los conozco. Escuché algo de la historia, nada más. Tener dinero no significa tener capacidad, pero si tienes más clubes y quieres el Sporting es porque ves alguna situación favorable al negocio 'tomado como completo'. Esto va más allá de lo que pasa en el campo. Ven afición, que se llena el estadio, ven explotación de futuro, marketing. Esta gente no solo pone millones de euros porque quieren comprar un club; hay muchas cosas detrás. Celebro con pena esto y no tengo nada en contra de los Fernández más que diferencias. Tanto con el padre como con el hijo. Al hijo, de hecho, se lo he dicho personalmente. Cogí un viaje de Londres a Gijón y nos vimos en Somió, como él me pidió, en un restaurante. No le gustó algo que puse en Twitter, siempre con respeto a él. Él también con respeto a mí. Me dijo que si me asustaba decírselo a la cara y nos vimos en un restaurante de Somió. ¿Qué le dije? Eso queda para mí, soy un hombre de palabra, pero sí te puedo decir que me mintió: me dijo que iba a vender el club en 2019 y me mintió".

En el año 2019 por un comentario en Twitter. Viajaste de Londres a Gijón.

"Sí. Y podría decirte la fecha exacta. Le he dado mis condolencias por el fallecimiento de su padre. No hay que mezclar familia con el manejo de una institución. La familia siempre queda fuera, por código de vida. Uno tiene que dar respeto y mostrar sus condolencias, eso no quiere decir que uno esté de acuerdo con cómo lleva el club. Son cosas diferentes".

Queda claro. En tu caso, hace tiempo que vienes manifestando que la etapa de los Fernández ha llegado a su final

"Es que no está terminada por lo que se ve deportivamente. Esto es como tener una casa 30 años; algún momento necesitas un cambio. En España se lleva mucho comprar un piso a un precio menor y remodelarlo a tu gusto. Cuando estaba vivo el Gerente anterior, le dije que el Sporting bajaría de categoría y luego tardaría siete años en subir. Descendió y, en lo único en que fallé, es que luego tardó nueve en volver. La gente de fútbol, a veces, ve las cosas venir. No puedo entender, sin dar nombres, como un secretario técnico le puede decir al entrenador qué jugadores le van a traer. El técnico tiene que decidir eso. Cuando viene un técnico y quiere comprar jugadores, lo único que se le puede decir es que, si se gasta dinero en la cantera, puedo tener ese mismo jugador aquí. 'Primero mire el mío y después compárenlo con el que quiere comprar'"



