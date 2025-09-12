Paunovic y la vuelta tras el 'parón': "No es el escenario ideal, pero no somos los únicos"

¿Cómo ha influido el parón de selecciones?

“El tiempo que hemos tenido de trabajar, con falta de mucha gente por las selecciones, por un lado está bien aprovechado, pero por otro lado ha interrumpido el proceso de integración del grupo y de la gente nueva. Han faltado jugadores importantes pero son circunstancias. Si nos llaman a jugadores es que lo están haciendo bien y quiere decir que el equipo también está llamando la atención. Estoy muy contento con el trabajo de estos días. El estado físico depende del viaje y de los minutos. Hay distintos diagnósticos. Todos están sin lesiones, pero sí con fatiga”.

Pasado en el Getafe

“He pasado allí dos años muy buenos, de los mejores de mi carrera. Con el presidente también, que me dio la oportunidad de volver a España, me llevo un gran recuerdo de ahí”.

El Getafe y Bordalás

“Es un equipo que compite con todo y sabe a lo que juega. Lo tiene asimilado con un entrenador como Bordalás que es un referente y hace funcionar muy bien a sus equipos. Tenemos que estar a la misma altura en cuanto al esfuerzo y a responder a su demanda de juego. Pero también proponer la nuestra”.

Disculpas de Hassan

“El tema de Hassan está resuelto. Actuamos desde el primer momento, sabe que se ha equivocado y ha pedido perdón públicamente. Ha hecho de su parte. Somos gente con sentido común y sabemos que su aportación y más cuando se arrepiente, hay que darle otra oportunidad. Lo que me ha gustado es que el grupo lo tiene muy claro. Esas actitudes no las queremos aquí. No son valores que representan a este vestuario y este club. Resolverlo conjuntamente con el apoyo y la mediación de los capitanes, la reacción del club... Ha sido importante. Yo sé que la gente quería que estuviera resuelto internamente, pero cuando algo pasa públicamente también tiene que resolverse de cara al público para que vean que hay valores y que todos vamos a la misma. Ha sido muy importante que haya sido de esa manera y que el jugador lo haya reconocido. Desde ese momento somos de nuevo uno más y todos juntos unidos”.

Estado de los internacionales

“No es un escenario ideal y más cuando venimos de una fase de acabar el mercado de verano. El ejemplo es Carmo. Solo ha entrenado un día. Todo esto ha interferido con una preparación ideal que nos hubiera gustado. Pero no somos los únicos. Depende muchísimo del estado mental y de fatiga de los que han estado fuera”.

Puntuar fuera de casa

“Hay que respetar los procesos. Siempre es importante entender que un recién ascendido tiene que ganarse el respeto. Y demostrarse a sí mismo que va siendo capaz de meter el primer gol, ganar el primer partido en casa... El siguiente paso es meter gol fuera y ganar puntos fuera. Ir creciendo en situaciones distintas, con la importancia que tiene sumar en cada partido. Hemos dado el primer paso después de tres jornadas. Ahora tenemos que dar el siguiente”.

Sobre Álex Forés

“Ha tenido mucho tiempo para demostrar sus habilidades y ha estado muy bien entrenando. Es una opción más que tenemos y ha servido muchísimo para que esté liberado de la competición interna que tiene su puesto. Se le ha visto un buen progreso”.

Sobre Brekalo

“Es muy versátil, tiene desborde, gol, balón parado y se asocia muy bien, sobre todo con los 'jugones'. Da criterio al manejo del balón a las acciones ofensivas y a las de preparación de la acción ofensiva”.

Nuevas inscripciones del Getafe

“Es un equipo al que he seguido mucho y conocemos lo que son capaces de hacer con Bordalás. La gente nueva también les hará cambiar un poco. Va a haber una adaptación por ambos equipos, por las novedades que tenemos cada uno”.

Valoración del mercado

“Estoy muy contento con la plantilla que tengo, el grupo es fenomenal. Me encanta venir todas las mañanas a trabajar con ellos. Creen en lo que trabajamos. Convencerlos y sacarles rendimiento, hacerles creer que pueden ser jugadores importantes en Primera es una gran motivación para mí. Estoy encantado”.

Próximos parones internacionales

“Ojalá tengamos a todos disponibles para esas fechas. El camino es largo y queda mucho para llegar hasta allí. Que repitan y haya gente nueva diría que hemos hecho bien esta fase de la temporada que es partido a partido. Y llegar a las ventanas con gente destacando y también que no haya lesiones. Eso permitirá seguir creciendo”.

Sobre Javi López

“Ha estado trabajando muy bien. Quiere aprender rápido y es muy comunicativo. Todo lo que hemos trabajado con él se ha involucrado muchísimo para entender su rol dentro del equipo. Físicamente está preparado, con piernas, está enchufado... Es una opción más. En esa posición hasta ahora no teníamos muchas opciones. Con Omar Falah estamos encantados y es una opción más”.