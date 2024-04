Paulino y la expulsión de Homenchenko: "Es rigurosa, pero pudimos hacerlo mejor con diez"

La semana del Real Oviedo viene marcada por la polémica arbitral tras la expulsión de Santiago Homenchenko en el Cartagonova. El centrocampista uruguayo del Oviedo se perderá tres partidos por sanción y el enfado en el club y en la afición oviedista crece con el paso de las horas.

Vuelta al trabajo y declaraciones de Paulino de la Fuente

Este miércoles, el Real Oviedo ha regresado a los entrenamientos tras la derrota ante el FC Cartagena con la vista puesta ya en la jornada 37 de LaLiga Hypermotion, donde los azules se enfrentarán al CD Tenerife en el Carlos Tartiere. Antes de la sesión, Paulino de la Fuente compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de El Requexón.





Derrota en Cartagena. "No tenemos tiempo a lamentarnos. Ya estamos pensando en ganar al Tenerife. Aunque tuviésemos un jugador menos, hubo muchas cosas que pudimos hacer mejor. Es una situación muy complicada. Fue un palo duro. Ellos apretaron bien en la segunda parte con un jugador más. El partido pintaba de otra manera, pero terminó como terminó".

Expulsión de Homenchenko. "La primera es rigurosa. Llega bien al balón, no me parece tarjeta. La segunda llega más tarde, más precipitado. Podía no sacársela por la primera, pero son decisiones que no podemos entrar. Lo que podíamos haber hecho eran mejor las cosas con diez jugadores. Para él es un palo porque estaba bien y tuvo una oportunidad muy buena. Estaba haciendo muy buen partido y es una pena para él. Le intentaremos ayudar en el vestuario para que se recupere pronto".

Nivel personal. "Me estaba encontrando bien. Tenía miedo a nivel físico porque a nivel de confianza estoy encantado, estoy muy bien. Físicamente, me encontré mejor de lo que me podía esperar, sin molestias. A nivel individual contento, pero de poco sirve. Solo pensamos en el equipo, en lo que nos queda. A sumar".

Seis jornadas para el final. "Hay que centrarse en el domingo, no en seis partidos. Si no se gana habrá que ganar el siguiente, pero en ninguna cabeza de este vestuario entra no ganar el domingo. La gente nunca nos ha fallado, sabemos que estarán ahí. Ganemos o no, no será decisivo".

Dos partidos sin ganar. "No nos gusta pensar tanto en los resultados y sí en los partidos. Contra el Mirandés no terminamos con las sensaciones que empezamos. Este domingo en casa hay que ganar".

Ascenso directo. "No miro mucho la clasificación, pero creo que el ascenso directo está a seis puntos. Cuando ganemos y estemos cerca iremos a por ese objetivo. El principal es acabar en puestos de playoff. Si la racha es buena o muy buena, hasta donde lleguemos. El míster y los jugadores lo tenemos claro".

Tenerife, en tierra de nadie. "No sabría decir si es bueno o mala, que no se jueguen nada. Es un equipo que empezó muy bien y tiene muy buenos jugadores, eso no cambia. Igual si vienen relajados nos pueden hacer daño, pero dependemos de nosotros. En casa no tenemos que tener problemas porque nuestra gente tiene que jugar un papel fundamental a partir de ahora".

Importancia de limpiar la mente. "Es lo fundamental de aquí al final. Estará más arriba el que mental y físicamente esté mejor. Las dinámicas son muy importantes. Venimos de hacer un trabajo toda la temporada y el equipo está preparado para jugar contra el Tenerife".

Qué os transmite Carrión. "Trabajaremos y nos enseñará lo que hemos hecho mal en la segunda parte porque puede pasar que te quedes con un jugador menos. Tenemos que trabajar en esas situaciones porque puede pasar en un partido de playoff o en la que te puedes jugar el playoff".

Competencia en el extremo derecho. "Es una competencia bonita. Los que han jugado ahí han rendido a buen nivel. Nos tenemos que encargar de ponérselo difícil al míster. Yo personalmente me encuentro muy bien y ojalá sea yo el elegido para jugar el partido".