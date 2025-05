Paco González presume de oviedismo antes de la 'final' por el ascenso directo en Tiempo de Juego: "Estoy muy orgulloso del Oviedo"

Asturias - Publicado el 28 may 2025, 17:23 - Actualizado 28 may 2025, 17:28

Paco González dirigirá este domingo un Tiempo de Juego especial. En primer lugar porque está en juego la segunda plaza del ascenso directo a Primera División. En segundo lugar porque uno de los equipos candidatos es 'su' Real Oviedo.

El director del programa deportivo líder de audiencia en España ha estado este miércoles en Deportes COPE Asturias antes de la última jornada de LaLiga Hypemotion. "Tengo 100/100 de nervios. Y si quito la palabra nervios, tengo 49% ilusión y 51% miedo. En el ascenso directo creo muy poco porque el Deportivo está de vacaciones y es imposible. El Elche ganará y le vale hasta el empate. No me quiero hacer ilusiones porque estoy convencido que no subimos el domingo", explica.

X - OVIEDO Los jugadores del Oviedo celebran la victoria ante el Zaragoza

En caso de que el Oviedo no consiga ascender directo jugará el playoff. Para Paco González las grandes amenazas son el Granada y el Almería. "Tengo mucho miedo a los dos andaluces. Veo que el Granada se carga al Racing y el Almería ha hecho el tonto todo el año. Son las mejores plantillas de largo".

El Oviedo, pase lo que pase en la última jornada, jugará en el Carlos Tartiere el partido de vuelta de la primera eliminatoria. Ese factor campo a favor es importante para Paco González. "Me parece importante el factor campo porque el Tartiere aprieta y aprieta bien. Tenemos un equipo al que le cuesta hacer gol y terminar jugadas. Somos un equipo serio y fiable, pero arriba apenas tiramos a puerta. Con el 1-0 me vale, pero no siempre te va a entrar el gol".

Melendi interepretó el 'Volveremos' en el Oviedo - Espanyol

Aunque reconoce que no le enamora el juego del Oviedo, también cree que el resto de equipos metidos en la pelea por el ascenso tienen sus problemas a solucionar. "Hay dos maneras de jugar de los que aspiran a jugar. Se defiende bien y se ataca poco como el Oviedo, el Granada y el Elche. O se ataca bien pero atrás tienes problemas. Le pasa al Racing y al Almería. Todos tienen algún problema".

Señala a Alemao como una de las claves del ascenso. "Si tuviéramos a Alemao perfecto de salud sería muy importante, pero también hay que buscarle más. El que hace las alineaciones es el que sabe, pero yo metería un extremo más y quitaría un centrocampistas para buscar más a Alemao. Es verdad que controlamos mucho el juego, pero nos falta algo arriba".

De lo que presume mucho el director de Tiempo de Juego es cómo está institucionalmente el Real Oviedo. Valora muy positivamente el trabajo que está haciendo el Grupo Pachuca. "Al club lo veo fantástico. Le mandé un mensaje a Arturo Elías y le dije que lo debíamos haber hecho muy mal los de alrededor para que se tuviera que ir, pero me dijo que nos quedábamos en unas manos buenísimas. El club está atento a lo deportivo, haciendo el cambio de entrenador cuando hubo que hacerlo porque hubo un exceso de confianza en el anterior entrenador. El Granada hizo el cambio tarde, por ejemplo. Lo que están haciendo para el centenario lo hacen con un cariño inmenso. El presidente, Martín Peláez, lo está haciendo increíble y deja bien al club en todos los sitios. Transmite lo que transmitía Ancelotti y además sabe que representa a alguien que es el espíritu de toda una ciudad. Estoy muy orgulloso".

Real Oviedo Martín Peláez, presidente del Real Oviedo

En cuanto al ambiente del Tartiere, Paco González piensa que es el mejor ambiente vivido nunca en el estadio Carlos Tartiere el que se vive en esta época del club. "Eso tiene que ver con la gente más que con el club. Cómo se comporta la gente en el Tartiere ahora es una maravilla. Hay una ilusión enorme", dice.

¿Y si el Oviedo subiera a Primera? Pues pronostica que sería un reto muy complicado estabilizarse en la élite viniendo de Segunda. "La estadística de los últimos años es que los que suben a Primera bajan después. Veo mucho sufrimiento, pero siempre se puede hacer algún refuerzo. El Oviedo en Primera siempre ha tenido algún jugador importante como Jankovic, por ejemplo. Hay que acertar con dos o tres fichajes, tipos que caen como un guante. Un portero que te arregla la vida o un delantero que te mete muchos goles. Eso es clave".